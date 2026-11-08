Happy Diwali Greetings: आज दिवाली की ग्रीटिंग शेयर कर बोलें- हैप्पी दिवाली
Happy Diwali Greeting diwali wishes messages : आज चारों ओर उत्साह और उल्लास का अद्भुत माहौल है। इस साल दिवाली का दिन शानदार बनाने के लिए अपनों के साथ शेयर करें ये खास दिवाली ग्रीटिंग्स -
Happy Diwali Greeting diwali wishes messages, दिवाली की बधाई : दीपावली हमें तमसो मा ज्योतिर्गमय (अंधकार से प्रकाश की ओर) का संदेश देती है। इस साल 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। चारों ओर उत्साह और उल्लास का अद्भुत माहौल है। ये त्योहार आदिकाल से आर्थिक संपन्नता और पारिवारिक मंगलकामना का प्रतीक है, जो संपूर्ण जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए प्रेरित करता है। शाम ढलते ही मिट्टी के दीयों और सतरंगी झालरों से रौशन हो जाएंगे घर और मंदिर। घर और मंदिर में मिट्टी के दीयों में सरसों और तिल का तेल डालकर दीप प्रज्वलित कर ईश्वर से सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। इस साल दिवाली का दिन शानदार बनाने के लिए अपनों के साथ शेयर करें ये खास दिवाली ग्रीटिंग्स -
Happy Diwali Greetings: आज दिवाली की ग्रीटिंग शेयर कर बोलें- हैप्पी दिवाली
दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
1- मिठास से भरी हर बात हो आपकी,
खुशियों से सजी हर रात हो आपकी,
रोशनी से जगमगाती हर शुरुआत हो आपकी
2- इस दिवाली किस्मत नए रंग दिखाए,
आपकी हर कोशिश सफलता बनकर मुस्कुराए,
खुशियों का हर दीप आपके आंगन में जगमगाए
3- न कोई चिंता हो,
न कोई परेशानी रहे,
हर दिन जीवन में खुशियों की कहानी रहे,
आपके घर में हमेशा प्रेम की निशानी रहे
4- दीपों की कतार आपके सपनों को सजाए,
हर नया दिन सफलता का संदेश लेकर आए,
आपके जीवन में खुशियों का दीप सदा जलता रहे
5- आपकी झोली में खुशियों के फूल भर जाएं,
सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएं,
इस दिवाली आपके दिन सुनहरे हो जाएं
6- रिश्तों की रोशनी कभी कम न हो,
अपनों के बीच प्यार कभी खत्म न हो,
आपकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी न हो
7- हर दीप आपके लिए एक नई उम्मीद जगाए,
हर रंग आपके जीवन में बहार सजाए,
यह दिवाली आपके लिए सौभाग्य लेकर आए
8- खुशियों की मिठास हर रिश्ते में घुल जाए,
आपकी जिंदगी का हर कोना रोशन हो जाए,
दीपावली का त्योहार आपके दिल को छू जाए
9- आसमान में चमकते सितारों सा नाम हो आपका,
खुशियों से भरा हर आने वाला मुकाम हो आपका,
इस दिवाली पूरा हो हर अरमान आपका
10- जीवन में सफलता की नई कहानी लिखें,
हर दिन मुस्कुराकर खुशियों के पल जिएं,
दीपावली पर अपनों के संग प्यार बांटे
11- दीपों की लौ आपको आगे बढ़ने का हौसला दे,
हर मुश्किल से लड़ने का नया रास्ता दे।
यह दिवाली आपके जीवन को खुशियों से भर दे
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
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