Happy Diwali 2025 Wishes: दिवाली के इस पावन त्योहार पर अपनों को भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश, मैसेज, विशेज

संक्षेप: Diwali Wishes & Quotes 2025: दिवाली का पर्व बेहद खास है। इस दिन अपने दोस्त, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना न भूलें। आइए जानते हैं, कैसे दे सकते हैं शुभकामनाएं। यहां पढ़ें बेस्ट विशेज।

Mon, 20 Oct 2025 08:08 AM

Happy Diwali wishes, images, greetings in Hindi: दिवाली का पर्व बेहद खास है। हर साल दिवाली को लेकर भव्य तैयारियां की जाती हैं। देशभर में लगभग सभी मंदिरों को फूलों और लाइट्स से सजाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन प्रभु श्रीराम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में वापस लौटे थे। इस खुशी में भगवान राम के स्वागत के लिए नगर वासियों ने जगह-जगह दीप जलाए थे। तब से दिवाली पर दीप जलाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन अपने दोस्त, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना न भूलें। आइए जानते हैं, कैसे दे सकते हैं शुभकामनाएं। यहां पढ़ें बेस्ट विशेज।

चमके दीये की रौशनी, खुशियों की बौछार हो,

इस दीवाली पर हर दिल में प्यार हो।

बुराई से दूर, अच्छाई का साथ हो,

ये दीपावली आपका हर सपना पूरा करे।

हैप्पी दीपावली 2025!

दीप जलते-जगमगाते रहें,

हम आपको और आप हमें याद आते रहें,

जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी कि,

आप हमेशा मुस्कुराते रहें।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

नव दीप जले,

नव फूल खिलें,

नित नई बहार मिले,

दिवाली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले।

दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं

भगवान श्रीराम की कृपा से,

आपके जीवन में सुख-समृद्धि का दीप जलता रहे।

जीवन में खुशियों अपार मिले।

हैप्पी दिवाली 2025 !

दिवाली का ये प्यारा त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,

शुभकामना हमारी करो स्वीकार।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आएं खुशियां अपार,

शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार।

दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं

मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख दर्द अपने भूलकर, सबको गले लगाना,

और प्यार से ये दिवाली मनाना।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

मस्ती का सुरूर छाया रहे

जेब में भरी माया रहे

अपनों का मिले प्यार

शुभता से भरा हो दिवाली का त्योहार

दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं

कुमकुम भरे कदमों से आए

लक्ष्मीजी आपके द्वार

सुख-संपत्ति मिले आपको भरपूर

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करें स्वीकार

हर घर में उजाला आए,

ना कोई रात हो काली

कह दो अंधेरों से कहीं और बना लें घर,

हमारे घर है दिवाली

आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं

इस दिवाली लक्ष्मी मां आपका हर सपना पूरा करें।

आप और आपका परिवार निरोगी हो

आपके यश और वैभव में वृद्धि हो

गणेशजी हर कदम पर शुभता लाएं।