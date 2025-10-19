Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Diwali 2025 top 10 wishes, messages, images, WhatsApp and Facebook statuses to share
Happy Diwali 2025 Wishes: इस दिवाली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाले टॉप 10+ दिवाली के खास बधाई संदेश, हैप्पी दिवाली 2025

संक्षेप: Diwali 2025 Images Wishes, SMS, Greetings, Text, Facebook, Shayari and WhatsApp status: हिंदू धर्म में दिवाली के महापर्व को लेकर खास उत्साह का माहौल रहता है। आप अपने प्रियजनों और करीबी लोगों को ये प्यारे बधाई संदेश, शुभकामनाएं, मेसेज और विसेस शेयर कीजिए।

Sun, 19 Oct 2025 08:39 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Happy Diwali 2025 Devotional Wishes in Hindi: दीपों का त्योहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली के शुभ पर्व पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। दिवाली हिंदुओं सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। हर साल दिवाली को लेकर भव्य तैयारियां की जाती हैं। देशभर में लगभग सभी मंदिरों को फूलों और लाइट्स से सजाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस खास मौके पर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों को दिवाली की खास शायरी, विशेज और कोट्स शेयर करके शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

गणपति बप्पा की कृपा से हर विघ्न दूर हो,

मां लक्ष्मी से मिले धन-वैभव का आशीर्वाद

हर कष्ट से मिले मुक्ति, जीवन को खुशियों से भर दें।

दिपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

धन की वर्षा हो इतनी की

हर जगह आपका नाम हो,

दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो

यही शुभकामना है हमारी

ये दिवाली आपके लिए बहुत खास हो।

शुभ दीपावली !

दीपावली पर लक्ष्मी-गणेश की कृपा से,

हर अंधेरा दूर हो और जीवन में नई रौशनी आए।

दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!

पल पल सुनहरे फूल खिले;

कभी ना हो, कांटो का सामना;

जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे;

यही है, इस दीपावली, पर हमारी दिल से 'शुभकामना' !

शुभ दीपावली !

भगवान की कृपा हो

और ये दिवाली आपके घर और दिलों को - रोशन करे

और आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे।

आपको दिवाली मुबारक!!

खूब मीठे मीठे पकवान खाएं,

सेहत में चार चाँद लगायें,

लोग तो सिर्फ चाँद तक गए हैं

आप उस से भी ऊपर जाएँ

दीवाली की शुभकामनायें

दीप जलते रहे, मन से मन मिलते रहें,

गिले सिकबे सारे दिल से निकलते रहें,

सारे संसार में सुख शांति की प्रभात ले आये,

ये दीपों का त्यौहार खुशी की सौगात ले आये

शुभ दिवाली 2025

रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाये,

लिए साथ सीता मैय्या को राम जी हैं आये,

हर शहर यूँ लगे मानो अयोध्या सजी हो,

आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पे हम दीप जलाएं..

हैप्पी दिवाली 2025

जगमग-जगमग आई दिवाली

खुशियां ढेरों लाई दिवाली,

घर आंगन में खुशियां महके प्यार,

स्नेह की रंगोली छाई, दीप पर्व की हार्दिक बधाई।

शुभ दिवाली 2025!

आपके जीवन में लक्ष्मी जी का वास हो,

और गणेश जी की कृपा से आपका हर कार्य सफल हो।

दीपावली के इस पावन पर्व पर,

यही शुभेच्छा है कि आपके जीवन में सुख, शांति

और समृद्धि की बहार हो।

दीवाली की शुभकामनायें

ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको मिले

मीठी यादों से भरा त्योहार,

आतिशबाजी से भरा आसमान मिठाइयों से सजा थाल,

दीयों की रोशनी से सजा घर-आंगन और मौज-मस्ती से भरा दिल ।

हैप्पी दिवाली 2025

