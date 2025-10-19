Diwali 2025 Wishes: ‘दीपों का ये पावन त्योहार, आपके लिए…’ अपनों को भेजिए ये प्यारे हैप्पी दिवाली 2025 मैसेज, विशेज
संक्षेप: Happy diwali 2025 wishes: देशभर में कल दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन अपने दोस्त, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना न भूलें। आइए जानते हैं, कैसे दे सकते हैं शुभकामनाएं। यहां पढ़ें बेस्ट विशेज।
Happy Diwali 2025 wishes, messages, greetings: दीपावली का शुभ पर्व आ गया है। हमारे देश में दीपावली का त्योहार कल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूरे देश में दीपावली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं। इस महापर्व को बहुत खास बनाने के लिए आप अपने प्रियजनों और करीबी लोगों को ये प्यारे बधाई संदेश, शुभकामनाएं, मेसेज और विसेस शेयर कीजिए।
हर दीप नए उजाले लाए
हर रंग हर्ष की नई रंगोली सजाए
लक्ष्मी-गणेश की कृपा बरसे
सुख बसे, आनंद छलके
दीपपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से,
आपका जीवन खुशियों और सफलताओं से भरा रहे।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
सजी रंगोली और जलते दीयों के साथ,
आपके घर में खुशियों की हो बरसात,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा रहे आपके साथ
दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं
आपको दीपावली की शुभकामनाएं
जो आपके लिए सौभाग्य, धन और सफलता लेकर आए।
आपका घर खुशियों और सुखों से भरा रहे।
हैप्पी दिवाली 2025!
चंदन की महक रेशम का हार
दिल की उम्मीद अपनों का प्यार
फूलो की खुशबू पटाखों की फुहार
मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार
दीपावली की शुभकामनाएँ
भगवान श्रीराम की कृपा से, आपके जीवन में सुख-समृद्धि का दीप जलता रहे। जीवन में खुशियों अपार मिले। हैप्पी दिवाली !
इस दीवाली पर माता लक्ष्मी आपके घर में प्रेम, सुख-समृद्धि और खुशियों का वास करें। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
दिवाली का यह पावन पर्व, आपके जीवन में नई रौशनी और खुशियों लाएं। शुभ दीपावली 2025!
दिवाली पर मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख-समृद्धि के द्वार खुले। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए,
दुआ है कि जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाए।
हैप्पी दिवाली 2025!
कुमकुम भरे कदमों से
आए लक्ष्मी जी आपके द्वार
धन संपत्ति से भरे घर आपका
सुख-समृद्धि मिले अपार
दीवाली 2025 की शुभकामनाएं
माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से
आपका जीवन सुख, समृद्धि, और खुशियों से भर जाए।
इस दिवाली पर आपके घर में दीपों की ज्योति के साथ
ढेर सारी खुशियाँ, स्वास्थ्य और संपन्नता आए।
हैप्पी दिवाली 2025!
दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाये खुशियां हजार
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार
शुभ दीपावली 2025
नव दीप जले नव फूल खिले
नित नई बहार मिले
दीपावली के पावन अवसर पर
आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले
हैप्पी दिवाली 2025!
धन लक्ष्मी से भर जाए घर हो वैभव अपार,
खुशियों के दीपों से सज्जित हो सारा संसार।
आंगन आए बिराजे लक्ष्मी करे विश्व सत्कार,
मन आंगन में उजाला भर दे दीपों का त्योहार।
शुभ दीपावली 2025
दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है,
कायम रहे इसका अर्थ वरना व्यर्थ है।
आशीषों की मधुर छांव इसे दे दीजिए,
दिवाली शुभकामना हमारी ले लीजिए।