Diwali Badhai Sandesh: दिवाली की सुबह भेजें ये 20 ट्रेंडी और चुनिंदा मैसेज, अपनों का दिन बनेगा खास
Happy Diwali Badhai Sandesh in hindi: दिवाली के दिन लोग शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन करने के साथ ही अपनों को बेस्ट मैसेज भेजकर हार्दिक बधाई भी देते हैं। आप भी देखें दिवाली बधाई के लिए 2 लाइन वाले शानदार मैसेज।
Diwali Messages 2026: आज 8 नवंबर 2026, रविवार को दिवाली का त्योहार है। इस दिन लोग घरों को लाइटों और दीयों से रोशन करते हैं। शाम के साथ गणेश-लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करते हैं। दिवाली के पर्व मनाने को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। जिनमें से एक के अनुसार, कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को भगवान श्रीराम 14 वर्षों का वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। तब नगरवासियों ने प्रभु के स्वागत में दीये जलाए और पूरे नगरी को रोशन किया था। तभी से दिवाली मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई।
एक अन्य मान्यता है कि मां लक्ष्मी का प्राकट्य इस दिन हुआ था। कहा जाता है कि दीवाली के दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजन के साथ कई उपाय भी करते हैं। दिवाली के पावन दिन की बधाई देने का सिलसिला लोग सुबह से ही शुरु कर देते हैं। सोशल मीडिया स्टेटस या बधाई संदेश भेजकर लोग अपनों का दिन खास बनाते हैं। आप भी इन बेस्ट मैसेज से भेज सकते हैं दिवाली की शुभकामनाएं।
2 लाइन वाले दिवाली के शुभकामना संदेश:
दीपों की रोशनी से आपका हर घर जगमगाए,
मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन खुशियों से भर जाए।
शुभ दीवाली 2026
2. हर घर में खुशियों की सौगात आए,
आपके जीवन में सुख-समृद्धि का उजियारा छाए।
3. दीप जलें तो रोशन आपका संसार हो,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा साथ हो।
4. फूलों की तरह महके आपका हर एक दिन,
खुशियों से भरा रहे आपका हर पल।
5. न रहे कोई गम, न कोई परेशानी हो,
दिवाली पर आपके जीवन में खुशियों की नई कहानी हो।
6. दीपावली का त्योहार आपके लिए खुशियां लाए हजार,
हर अधूरी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए आज।
7. दीपों की माला से सजे आपका घर-संसार,
खुशियों से महक उठे जीवन हर बार।
8. मां लक्ष्मी आपके घर में बरसाएं सुख-समृद्धि
आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर भगाएं।
9. हर दीप आपके जीवन में नई रोशनी लाए,
हर सुबह आपके लिए खुशियों की सौगात लाए।
10. रिश्तों में मिठास हो, अपनों का साथ हो,
दिवाली पर आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो।
11. सपनों को नई उड़ान मिले, खुशियों का संसार मिले,
इस दिवाली आपको हर कदम पर सफलता मिले।
12. दीपों की चमक से रोशन हो आपकी तकदीर,
खुशियों से भरी रहे आपकी हर तस्वीर।
शुभ दीवाली 2026।
दोस्तों और और रिश्तेदारों को भेजें दिवाली बधाई संदेश:
13. धन की वर्षा हो, खुशियों की बहार हो,
आपके जीवन में मंगल ही मंगल हर साल हो।
14. मिट जाए जीवन से दुखों का अंधियारा,
खुशियों से चमक उठे आपके भाग्य का सितारा।
15. हर तरफ हो रोशनी, हर चेहरे पर मुस्कान,
आपको मुबारक हो दिवाली का त्योहार।
16. खुशियों के दीप आपके आंगन में जलते रहें,
सफलता के फूल आपके जीवन में खिलते रहें।
हैप्पी दिवाली।
17. इस दीपावली किस्मत आपका साथ निभाए,
आपका हर सपना हकीकत बन जाए।
18. रंगोली की रंगत और दीपों का त्योहार हो,
आपके घर में खुशियों की बहार हो।
19. दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले,
आपको जीवन में हर खुशी अपार मिले।
20. दीपावली का हर पल आपके लिए खास हो,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके पास हो।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान