Happy Dhanteras Wishes , Photos : धनतेरस पर ये बेस्ट फोटो मैसेज, SMS और कोट्स भेजकर करें विश

संक्षेप: Happy Dhanteras Wishes , Photos, Images, Messages in Hindi : आज धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग करीबियों को धनतेरस की शुभकामनांए भेज रहे हैं। हम आपके लिए यहां कुछ खूबसूरत मैसेज और तस्वीरें पेश कर रहे हैं जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 12:15 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Dhanteras Wishes , Photos, Images, Messages in Hindi : आज 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस त्योहार के साथ छह दिन का दिवाली उत्सव शुरू हो रहा है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक दिन है। इस दिन भगवान धन्वन्तरि के साथ-साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरि अपने हाथ मे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उस अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने का खास महत्व है।

धनतेर पर लोग व्हाट्सऐप, फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अपने करीबियों को धनतेरस की शुभकामनांए भेजते हैं। ऐसे में हम आपके लिए यहां कुछ मैसेज और तस्वीरें पेश कर रहे हैं जिन्हें आप अपने चाहने वालों को भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं-

देवी महालक्ष्मी और कुबेर देव आप पर अपनी कृपा बरसाएं

आपको और आपके परिवार को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

धनतेरस का शुभ दिन आया

सबके लिए नई खुशियां लाया

लक्ष्मी-गणेश विराजे घर में

सदा रहे सुखों की छाया।

हैप्पी धनतेरस 2025

मां लक्ष्मी की कृपा बरसे

जीवन में खुशियां छलके

धनवंतरी का वास रहे

सुख समृद्धि बनी रहे।

धनतेरस की शुभकामनाएं!

दीप जले तो रोशन आपका जहान हो,

पूरा आपका हर एक अरमान हो,

मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर,

इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हों.

धनतेरस की शुभकामनाएं

दिनोंदिन दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार,

परिवार में बना रहे स्नेह व प्यार

आप पर होती रहे सदा धन की बौछार

ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार

धनतेरस की शुभकामनाएं

Happy Dhanteras Wishes

पुलकित हो धरती, जगमग हो आकाश

धनतेरस का ये दिन, बन जाए खास

जीवन में आए, ज्योति का प्रकाश,

आज मिले आपको, खुशियां हजार,

हैप्पी धनतेरस 2025

प्रगति पर आपका कारोबार हो,

घर में सुख शांति का विस्तार हो।

हर संकट का नाश हो,

ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो।

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Dhanteras Wishes Photos

धनतेरस की रात आए,

हो धन की वर्षा और खुशियां लाएं,

लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले सदा,

जीवन प्रकाशमय हो जाए।

धनतेरस की शुभकामनाएं

इस धनतेरस सोने-चांदी की चमक,

जीवन में बढ़ाए खुशियों की रौनक।

धनतेरस की शुभकामनाएं

दीप जले तो रोशन हो राहें सारी,

लक्ष्मी मां भरें जीवन में खुशियों की क्यारी।

धनतेरस पर खिले सफलता और प्यार,

हर दिन आपका हो जैसे सुख-संपत्ति का त्योहार।।

धनतेरस की शुभकामनाएं

Happy Dhanteras Wishes Photos

सफलता कदम चूमती रहे,

खुशी आसपास घूमती रहे।

यश इतना फैले की कस्तूरी शर्मा जाये,

लक्ष्मी की कृपया इतनी हो लोग देखते रह जाये।।

धनतेरस की शुभकामनाएं

आयुष्य, स्वास्थ्य व ऐश्वर्य के पावन पर्व धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरि जी के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख-समृद्धि, धन-धान्य एवं खुशहाली से परिपूर्ण हो, ऐसी मैं मंगलकामना करता हूँ।

वैभव, ऋद्धि-सिद्धि व आरोग्य के पावन पर्व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं! माँ लक्ष्मी व धन्वन्तरी देव की असीम अनुकम्पा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे यही मेरी कामना है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
