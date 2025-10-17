Dhanteras SMS: धनतेरस पर शेयर करें ये 10 खास मैसेज, अपनों के चेहरे पर खिलेगी मुस्कान

संक्षेप: Dhanteras Wishes 2025 in Hindi: धनतेरस की अपनों को इन चुनिंदा 10 मैसेज से भेजकर आप ‘हैप्पी धनत्रयोदशी’ कह सकते हैं। इसके अलावा इन खास मैसेज को आप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। देखें यहां धनतेरस शुभकामना संदेश।

Follow Us on

Fri, 17 Oct 2025 10:56 PM

Dhanteras shubhkamnaye in hindi: दीवाली का पंच दिवसीय त्योहार धनतेरस 18 अक्तूबर 2025, शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी व पीतल के बर्तन आदि की खरीदारी करना शुभ होता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि व कुबेर देवता की पूजा का विधान है। इसके अलावा इस दिन मृत्यु देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग नया सामान खरीदने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन प्यार भरे मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामना।

1. मां लक्ष्मी की आप पर बरसे कृपा

जीवन में आए खुशियां

घर पर हो मां लक्ष्मी-भगवान कुबेर का वास

जीवन भर बनी रहे सुख-समृद्धि

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

2. बढ़ता जाए आपका कारोबार

परिवार में बना रहा प्रेम व सद्भाव

आप पर मां लक्ष्मी की बरसती रहे कृपा

कुछ ऐसा हो आपके लिए धनतेरस का त्योहार

धनतेरस की शुभकामनाएं 2025 3. मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की आप पर बरसे कृपा

आपको और आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

4. दीपक में रोशनी, रोशनी में प्रकाश

पुलकित है धरती, जगमग है आकाश

पटाखों का शोर, दीयों की कतार

मां लक्ष्मी विराजे आपके द्वार

हैप्पी धनतेरस 2025 5. सोने के रथ और चांदनी की पालकी

मां लक्ष्मी पूरी करें आपकी हर मनोकामना

हैप्पी धनतेरस 2025 6. दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार,

परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार।

होती रहे सदा आप पर धन की बौछार,

ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार।

Happy Dhanteras 2025 7. सोने के रथ और चांदी की पालकी

मां लक्ष्मी की कृपा से पूरी हो आपके मन की हर बात

हैप्पी धनतेरस 2025 8. आप के यहां धन की बरसात हो,

मां लक्ष्मी का निवास हो।

संकट का नाश हो,

सर पे उन्नति का ताज हो।

Happy Dhanteras 2025 9. धनतेरस की रोशनी में हो नया सवेरा,

आपके जीवन में आए खुशियों का बसेरा,

धन और समृद्धि की बहार आए,

आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान सजाए।

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। 10. सफलता कदम चूमती रहे,

खुशियां आपके आसपास घूमती रहें

मां लक्ष्मी की बरसती रहे कृपा

कुछ ऐसा मनाएं आप धनतेरस का त्योहार