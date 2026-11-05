Happy Dhanteras Wishes 2026: धनतेरस की बधाई के लिए ये हैं बेस्ट और ट्रेंडी मैसेज, आप भी करें शेयर
Happy Dhanteras Wishes in Hindi: धनतेरस पर लोग सोना-चांदी या नई चीजों को खरीदने के अलावा अपनों को इस खास दिन की बधाई भी देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।
Dhanteras Wishes and SMS 2026: धनतेरस का त्योहार इस साल 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस पर कई शुभ संयोग बनने से दिन का महत्व बढ़ रहा है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश और धन्वंतरि भगवान की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में पूजा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। लोग धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विधिपूर्वक पूजा करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन मैसेज से भेजें धनतेरस की बधाई:
1. मां लक्ष्मी का घर में आगमन हो
सुख-समृद्धि का संगम हो
धनतेरस का यह पावन पर्व
आपके जीवन में खुशियों की लाए बौछार
शुभ धनतेरस 2026
2. दीपों की रोशनी से रोशन हो संसार
मां लक्ष्मी करें आपके जीवन का उद्धार
धन के देवता कुबेर का मिले आशीर्वाद
हर दिन आपके जीवन में लाए खुशियों की सौगात।
3. सोने-चांदी से चमकता रहे आपका संसार,
खुशियों से भरा रहे जीवन का हर त्योहार
मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे अपार,
धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं ।
4. घर में सुख का दीप जलाएं,
मां लक्ष्मी को प्रेम से बुलाएं
धन-धान्य से भर जाए भंडार,
खुशियों से महके आपका परिवार।
कुछ ऐसा मनाएं आप धनतेरस का त्योहार।
5. धन की वर्षा हो, खुशियों की बहार हो,
मां लक्ष्मी का सदा आपके घर में वास हो
कुबेर देव का आशीर्वाद मिले,
धनतेरस का दिन बनाए जीवन शानदार
शुभ धनतेरस 2026
अपने दोस्तों को इन खास मैसेज से भेजें धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं:
6. हर ख्वाब आपका पूरा हो जाए,
आपका जीवन खुशियों से भर जाए
मां लक्ष्मी की कृपा बरसे दिन-रात,
धनतेरस लाए खुशियों की सौगात।
7. दीपक की लौ से मिटे अंधियारा,
खुशियों से महके आंगन सारा
धन-वैभव का मिले उपहार,
मां लक्ष्मी रखें आपका सदा ख्याल
8. चांदी जैसी चमक हो आपके जीवन में,
सोने जैसी खुशबू हो हर आंगन में
हर दिन नई खुशियां लेकर आए,
कुछ ऐसा हो जाए आपके लिए धनतेरस का त्योहार।
9. न हो कभी धन की कमी, न आंखों में आए नमी
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले हर बार,
खुशियों से भरा रहे आपका संसार
आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं।
10. खुशियों के दीप जलें हर द्वार,
मां लक्ष्मी की बरसे कृपा अपार
सुख-शांति का बना रहे बसेरा,
धनतेरस का त्योहार हो सबसे सुनहरा।
इन मैसेज से रिश्तेदारों को धनतेरस के भेजें बधाई:
11. धनतेरस का पावन त्योहार आया है,
अपने संग खुशियों का संसार लाया है
मां लक्ष्मी आपके घर पधारें,
हर सपना आपका साकार करें
शुभ धनतेरस
12. हर सुबह नई उम्मीद जगाए,
हर शाम खुशियों के दीप जलाए
मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन संवर जाए,
धनतेरस आपके लिए शुभ हो जाए।
13. धन की चमक हो, रिश्तों में मिठास हो,
हर दिन आपके लिए खास हो
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो
आपका जीवन खुशियों से चमकता रहे।
14. दीपों से सजे आपका घर-आंगन,
खुशियों से महके आपका जीवन
धन-धान्य का भंडार रहे,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे पूरे साल
15. कुबेर देव दें धन का खजाना,
मां लक्ष्मी बनाएं किस्मत आपकी
हर मुश्किल आपसे दूर रहे,
खुशियों से जीवन भरपूर रहे।
सोशल मीडिया स्टेटस पर शेयर करें ये खास धनतेरस बधाई संदेश:
16. न कोई चिंता हो, न कोई परेशानी,
खुशियों से भरी रहे आपकी जिंदगानी
मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे,
हर दिन तरक्की के रास्ते खुलते रहें।
17. धनतेरस पर दीप जलाएं,
जीवन में खुशियां खूब मनाएं।
सुख-समृद्धि का हो विस्तार,
मंगलमय हो आपका धनतेरस का त्योहार।
18. आपके घर में खुशियों का डेरा हो,
हर सपना हकीकत का सवेरा हो।
मां लक्ष्मी की कृपा कभी कम न हो,
जीवन में दुखों का कोई गम न हो।
19. धन की बरकत और प्रेम की मिठास रहे,
अपनों का साथ और खुशियों का एहसास रहे।
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे,
आपका हर दिन धनतेरस के त्योहार जैसा रहे।
20. दीप जले तो रोशन हो जहान,
खुशियों से भर जाए आपका संसार।
धनतेरस पर मिले इतनी सौगात,
बनी रहे मां लक्ष्मी की कृपा हर दिन रात।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान