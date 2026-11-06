Happy Dhanteras Status: धनतेरस की बधाई के लिए स्टेटस पर लगाएं ये बेहतरीन मैसेज, लोग भी करेंगे शेयर
Happy Dhanteras Status in Hindi: धनतेरस के दिन लोग अपनों को बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेटस शेयर करते हैं। आप भी स्टेटस पर लगाएं ये शानदार धनतेरस विशेज मैसेज।
Dhanteras Status 2026: आज 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को धनतेरस है। इस साल धनतेरस पर महालक्ष्मी योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस बार धनतेरस पर शुक्र प्रदोष व्रत का भी अद्भुत संयोग बना है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस पर लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा करने के साथ ही सोना-चांदी और नए बर्तन आदि की खरीदारी करते हैं। पूजा-पाठ और खरीदारी के अलावा अपनों के लिए इस दिन को खास बनाने के लिए लोग सोशल मीडिया पर बधाई संदेश शेयर करते हैं। आप भी इन बेहतरीन और बेस्ट स्टेटस से अपनों को भेज सकते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रियजनों और दोस्तों को धनतेरस की भेजें बधाई
दीप जले तो रोशन हो आपका जहान,
धनतेरस पर हर खुशी हो आपके नाम
मां लक्ष्मी की कृपा बरसे इतनी अपार,
जीवन में खुशियों की इस बार कभी न हो कमी ।
शुभ धनतेरस 2026
2. धन की वर्षा हो, खुशियों की बहार हो,
मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो।
हर सपना आपका साकार हो,
धनतेरस का त्योहार खास हो।
3. सोने-चांदी से चमके आपका संसार,
खुशियों से महक उठे जीवन का हर द्वार।
मिले आपको सुख-समृद्धि और अपार धन,
धनतेरस पर पूरी हो हर मनोकामना
4. दीपों की रोशनी आपके जीवन में छाए,
मां लक्ष्मी हर कदम पर साथ निभाएं।
कुबेर देव की कृपा से भरे आपका भंडार,
मुबारक हो धनतेरस का त्योहार।
5. न धन की कमी हो, न खुशियों का अभाव हो,
आपके जीवन में बस अपनों का साथ हो।
मां लक्ष्मी की कृपा से हर दिन खास हो,
आपके घर में सुख-शांति का वास हो।
6. खुशियों की सौगात लेकर आया धनतेरस,
हर मुश्किल को दूर भगाएगा धनतेरस।
धन-धान्य से भर जाए आपका घर-आंगन,
जीवन में नई उमंग जगाएगा धनतेरस।
7. चांदी की चमक हो, सोने की बहार हो,
आपके जीवन में खुशियों की भरमार हो।
हर दिन हो रोशन, हर रात जगमगाए,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
8. मां लक्ष्मी आपके घर पधारें,
सुख-समृद्धि के दीप हजारों जलाएं।
कुबेर का खजाना आपके नाम हो जाए,
आपका हर दिन खुशियों से भर जाए।
dhantera
सोशल मीडिया पर शेयर करें शुभ धनतेरस मैसेज:
9. रिश्तों में मिठास हो, अपनों का प्यार हो,
जीवन में खुशियों की बौछार हो।
धनतेरस पर मिले आपको इतना मान-सम्मान,
हर दिन बने आपके लिए एक नया वरदान।
10. हर घर में खुशियों का उजियारा हो,
हर चेहरे पर मुस्कान का नजारा हो।
धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले,
आपका जीवन सुख-समृद्धि से भरा हो।
11. दीपों से रोशन हो घर का हर कोना,
खुशियों से भरा रहे आपका हर सपना।
धनतेरस पर मां लक्ष्मी से यही कामना,
आपके जीवन में खुशियों का रहे सदा वास।
12. धन मिले, दौलत मिले, मिले खुशियों का संसार,
हर दिन आपको मिले नया उपहार
मां लक्ष्मी की कृपा कभी कम न हो,
आपके जीवन में दुखों का कोई गम न हो।
13. नसीब आपका हर खुशी से आबाद रहे,
घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास रहे।
मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे हर बार,
मुबारक हो धनतेरस का त्योहार।
14. रुपयों की खनक हो, रिश्तों में प्यार हो,
हर तरफ खुशियों का त्योहार हो।
जीवन में कभी न आए कोई उदासी,
धनतेरस पर मिले आपको हर खुशी प्यारी।
15. आंगन में दीपों की कतार हो,
चेहरे पर मुस्कान और दिल में प्यार हो।
मां लक्ष्मी की कृपा से चमके आपकी तकदीर,
धनतेरस पर पूरी हो हर ख्वाहिश।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान