Happy Dhanteras Photos , wishes : लेटेस्ट धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं विशेज, फोटो मैसेज, SMS व भक्तिमय कोट्स

संक्षेप: Happy Dhanteras Wishes , Photos, Images, Messages in Hindi : धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को धनतेरस की शुभकामनांए भेज रहे हैं। हम आपके लिए यहां कुछ लेटेस्ट मैसेज और तस्वीरें पेश कर रहे हैं जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 07:23 AM

Happy Dhanteras Photos, Wishes , Images, Messages in Hindi : आज 18 अक्टूबर को दीपावली महापर्व का सबसे पहला त्योहार धनतेरस मनाया जा रहा है। धनतेरस समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक दिन है। इस दिन भगवान धन्वन्तरि के साथ-साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरि अपने हाथ मे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उस अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने का खास महत्व है। धनतेर पर लोग व्हाट्सऐप, फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अपने करीबियों को धनतेरस की शुभकामनांए भेजते हैं। यहां देखें कुछ लेटेस्ट शुभकामना संदेश, एसएमएस, कोट्स और फोटो मैसेज, जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं।

Happy Dhanteras Wishes , Photos, Images, Messages in Hindi : धनतेरस की शुभकामनाएं संदेश ॐ धन्वंतराये नमः समृद्धि व वैभव के पावन पर्व धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

भगवान धन्वंतरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, सम्पन्नता और सौभाग्य का वास हो, यही प्रार्थना है।

शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥

धन-धान्य, शांति एवं समृद्धि तथा वैभव के महापर्व धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा से आप सभी के जीवन में वैभव तथा आरोग्य का संचार हो। देवी महालक्ष्मी और कुबेर देव आप पर अपनी कृपा बरसाएं

आपको और आपके परिवार को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

धनतेरस का शुभ दिन आया सबके लिए नई खुशियां लाया

लक्ष्मी-गणेश विराजे घर में

सदा रहे सुखों की छाया।

हैप्पी धनतेरस 2025

मां लक्ष्मी की कृपा बरसे जीवन में खुशियां छलके

धनवंतरी का वास रहे

सुख समृद्धि बनी रहे।

धनतेरस की शुभकामनाएं!

दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो,

मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर,

इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हों.

धनतेरस की शुभकामनाएं

दिनोंदिन दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह व प्यार

आप पर होती रहे सदा धन की बौछार

ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार

धनतेरस की शुभकामनाएं

पुलकित हो धरती, जगमग हो आकाश धनतेरस का ये दिन, बन जाए खास

जीवन में आए, ज्योति का प्रकाश,

आज मिले आपको, खुशियां हजार,

हैप्पी धनतेरस 2025

प्रगति पर आपका कारोबार हो, घर में सुख शांति का विस्तार हो।

हर संकट का नाश हो,

ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो।

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

धनतेरस की रात आए, हो धन की वर्षा और खुशियां लाएं,

लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले सदा,

जीवन प्रकाशमय हो जाए।

धनतेरस की शुभकामनाएं

इस धनतेरस सोने-चांदी की चमक, जीवन में बढ़ाए खुशियों की रौनक।

धनतेरस की शुभकामनाएं

दीप जले तो रोशन हो राहें सारी, लक्ष्मी मां भरें जीवन में खुशियों की क्यारी।

धनतेरस पर खिले सफलता और प्यार,

हर दिन आपका हो जैसे सुख-संपत्ति का त्योहार।।

धनतेरस की शुभकामनाएं

सफलता कदम चूमती रहे, खुशी आसपास घूमती रहे।

यश इतना फैले की कस्तूरी शर्मा जाये,

लक्ष्मी की कृपया इतनी हो लोग देखते रह जाये।।

धनतेरस की शुभकामनाएं

आयुष्य, स्वास्थ्य व ऐश्वर्य के पावन पर्व धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरि जी के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख-समृद्धि, धन-धान्य एवं खुशहाली से परिपूर्ण हो, ऐसी मैं मंगलकामना करता हूँ।

वैभव, ऋद्धि-सिद्धि व आरोग्य के पावन पर्व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं! माँ लक्ष्मी व धन्वन्तरी देव की असीम अनुकम्पा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे यही मेरी कामना है।

आप सभी को शुभ धनतेरस की मंगलकामनाएँ — धन, स्वास्थ्य और सुख आपके जीवन में सदा बरसते रहें।