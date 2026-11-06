Happy Dhanteras 2026 Message: चांदी जैसी चमके आपकी किस्मत, अपनों को यूं दें धनतेरस की बधाई
Happy Dhanteras 2026 Message in Hindi : आज धनतेरस के खास मौके पर अपनों के लिए चुनें ऐसे मैसेज जो उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे। यहां पढ़ें बेस्ट और ट्रेंडी मैसेज।
Dhanteras ki Shubhkamnayen 2026 : आज धनतेरस है और इस दिन देश भर के सभी छोटे-बड़े मार्केट दिन भर गुलजार ही रहने वाले हैं। लोग इस खास मौके पर सोने-चांदी के ज्वेलरी और बर्तन खरीदकर घर लाते हैं। इस दिन खरीददारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कोई चीज खरीदी जाती है तो इससे घर में बरकत आती है। बाजार के कोने-कोने में इस दिन अलग ही रौनक दिखती है। धनतेरस पर लोग सिर्फ खरीददारी ही नहीं बल्कि अपनों के नाम खास संदेश भी भेजते हैं। अगर आप आज धनतेरस की बधाई के लिए कोई अच्छा मैसेज ढूढ़ रहे हैं तो यहां नजर डालें कुछ चुंनिदा खास मैसेज पर।
धनतेरस पर अपनों को भेजने के लिए पढ़ें ट्रेंडी और खास मैसेज-
1. सुख-संपत्ति से भरा हो आपका संसार,
खुशियों से महके आपका घर-परिवार।
मां लक्ष्मी की कृपा आप पर रहे अपार,
धनतेरस पर मिले आपको अपनों का प्यार।
2. दीए से जगमग हो घर का हर कोना,
अबसे बन जाए आपका हर दिन सुहाना।
रोशनी के त्योहार में आपको अपनों का साथ मिले।
धनतेरस पर आपका और अपनों का चेहरा खिले।
3. धनतेरस लाए खुशियां अपार,
दीए जैसा जगगम हो आपका संसार।
मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से किस्मत खिले,
आपको जीवन में जो चाहो वो सब मिले।
4. चांदी जैसे चमके आपकी किस्मत,
पूरी हो जाए आपकी हर एक मन्नत।
हर कदम पर खुशियां मिले अपार,
घर में मां लक्ष्मी का हमेशा हो वास।
5. मन के आंगन में दीए जलें,
किस्मत अबसे आपकी खिल उठें।
धन और वैभव की कभी ना हो कमी,
धनतेरस पर आपको सब कुछ मिले।
6. नई उम्मीदों से जगमग हो जीवन,
अपनों के बीच खूब लगे आपका मन।
घर में बरकत और मन में हो प्यार।
मुबारक को आपको धनतेरस का त्योहार।
7. पैसों की आज हो खूब बरसात,
हर दिन आपका पहले से हो शानदार।
सपनों को आप धीरे-धीरे करते जाएं पूरा,
जीवन में हर पल फूल ही फूल खिलें।
8. दीए की रोशनी से घर सजाएं,
मां लक्ष्मी खोलें खुशियों के द्वार।
धन-धान्य से भरा हो घर-परिवार,
धनतेरस पर मिले खुशियां अपार।
9. आज की सुबह नई सौगात लेकर आए,
आज की शाम आपके मन को भाए।
जिंदगी में कभी ना हो प्यार की कोई कमी,
मां लक्ष्मी अपनी कृपा आप पर यूं ही बरसाती रहें।
10. खुशियों से सज जाए आपका घर,
दीए की रोशनी में मिटे अंधेरे जैसा डर।
सफलता के रास्ते में आप चलते रहें,
आपको सभी की खुशियां मिलती रहें।
11. सोने-चांदी से बढ़कर रिश्ते हो अनमोल,
आपके पास खुशियों के कई सारे पल रहें।
जिंदगी में मिलता जाए आपको हर मुकाम,
धनतेरस पर खुशियों की हो आपकी शाम।
12. घर में रोशनी और उजाला रहे।
धनतेरस पर घर पूरा जगमगाता रहे।
मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे,
जिंदगी में चीजें यूं ही संवरती रहे।
13. हर सपना आपका अबसे हो साकार,
जिंदगी में आए खुशियों की खूब बहार।
अपनों का आपको मिले खूब प्यार,
धनतेरस पर मनोकामना पूुरी हो इस बार।
14. रिश्तों में मिठास घुला हो,
हर दिन अपनों का साथ मिला हो।
सुख-संपत्ति से भरा हो परिवार,
धनतेरस की शुभकामनाएं आपको बार-बार।
15. खुशियों से भरा रहे आज का त्योहार,
घर में सुख-समृद्धि आए आपके अपार।
मां लक्ष्मी का मिले खूब आशीर्वाद,
जीवन में सफलता मिले हर बार।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र