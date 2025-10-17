Hindustan Hindi News
Dhanteras Wishes: इन टॉप 10 मैसेज से अपनों को भेजें धनतेरस की शुभकामनाएं, कहें- हैप्पी धनत्रयोदशी

संक्षेप: Happy Dhanteras 2025 SMS and Shayari: धनतेरस का दिन अपनों के लिए खास मनाने के लिए ये प्यार भरे व स्पेशल मैसेज भेज सकते हैं। यहां देखें टॉप 10 धनतेरस शुभकामना संदेश।

Fri, 17 Oct 2025 05:53 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Happy Dhanteras 2025 Wishes and SMS: धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय इस तिथि पर भगवान धन्वंतरि व माता लक्ष्मी प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी व पीतल के बर्तन नई चीजों की खरीदारी करने से धन-धान्य में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, कुबेर देवता व माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ लोग अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं धनतेरस की बधाई।

1. दीप जले तो रोशन हो आपका जहान

पूरा हो आपका हर अरमान

मां लक्ष्मी की आप पर बरसे कृपा

इस धनतेरस आप हो और धनवान

हैप्पी धनतेरस 2025

2. धनतेरस का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाएं खुशियां अपार।

माता लक्ष्मी विराजें आपके द्वार,

सभी कामना करें आपकी स्वीकार।

Happy Dhanteras 2025

3. दिनों दिन बढ़ता जाएगा आपका कारोबार

परिवार में बना रहे प्रेम व सद्भाव

आप पर हमेशा होती रहे धन वर्षा

कुछ ऐसा हो धनतेरस का त्योहार

हैप्पी धनतेरस 2025

4. दीपक में रोशनी, रोशनी में प्रकाश

पुलकित है धरती और जगमग है आकाश

पटाखओं का शोर, दीयों की कतार

मां लक्ष्मी आएं आपके द्वार

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

5. दीप जले हर कोने में,

रोशनी से रोशन हो हर दिन।

धनतेरस की शुभकामनाएं आपको,

खुशियों से भर जाए जीवन।

Happy Dhanteras 2025

6. आप के यहां धन की बरसात हो,

मां लक्ष्मी का निवास हो।

संकट का नाश हो,

सर पे उन्नति का ताज हो।

Happy Dhanteras 2025

7. धनतेरस पर हो आपके यहां धन वर्षा

मां लक्ष्मी का हो वास, घर में बनी रहे सुख-शांति व समृद्धि

हैप्पी धनतेरस 2025

8. मां लक्ष्मी का नूर आप पर बरसे,

हर कोई आपसे मिलने को तरसे।

भगवान आपको दे इतने पैसे,

कि आप चिल्लर पाने को तरसें ।

Happy Dhanteras 2025

9. धनतेरस का ये पावन त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियों की बहार।

मां लक्ष्मी का हो सदा वास,

आपके घर में रहे सदा प्रकाश।

Happy Dhanteras 2025

10. प्रगति पर आपका कारोबार हो,

घर में सुख शांति का विस्तार हो।

हर संकट का नाश हो,

ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो।

Happy Dhanteras 2025

