Happy Dhanteras 2025 Wishes: धनतेरस पर देनी है रिश्तेदारों को शुभकामनाएं, तो काम आएंगे ये कोट्स और विशेज
संक्षेप: इस दिन अपने रिश्तेदारों और करीबीयों को धनतेरस की शुभकामनाएं भेजना त्योहार की शुरुआत का एक सुंदर तरीका है। चाहे आप उन्हें मैसेज करें, व्हाट्सऐप पर पोस्ट डालें या दिल से लिखा हुआ कैप्शन शेयर करें।
हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यह त्योहार 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह दिन 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, लोग सोना-चांदी खरीदते हैं और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस दिन अपने रिश्तेदारों और करीबीयों को धनतेरस की शुभकामनाएं भेजना त्योहार की शुरुआत का एक सुंदर तरीका है। चाहे आप उन्हें मैसेज करें, व्हाट्सऐप पर पोस्ट डालें या दिल से लिखा हुआ कैप्शन शेयर करें।
1. दीयों की रोशनी से चमके संसार,
हर घर में हो खुशियों की बहार,
धनतेरस पर मिले आपको धन की बरसात,
मां लक्ष्मी करें आपके जीवन में वास।
2. सोना-चांदी की हो खरीदारी,
घर में बजे खुशियों की झंकार प्यारी,
धनतेरस का ये शुभ दिन लाए उजाला,
हर दिल में भर दे सुख का उजियाला।
3. मिट्टी के दीप जलाएं प्यार से,
हर कोना महके त्योहार से,
धनतेरस लाए खुशियों की सौगात,
मां लक्ष्मी करें आपकी हर मुराद पूरी बात।
4. धनतेरस का शुभ दिन आया,
खुशियों का सागर साथ लाया,
हर मन में हो विश्वास का दीपक,
जीवन में छा जाए उजाला अपार।
5. सोना नहीं तो कुछ चांदी खरीदो,
मुस्कुराहट से अपने दिल को सींचो,
धनतेरस का ये पावन त्यौहार,
लाए जीवन में खुशियों की बहार।
6. धन की वर्षा हो अपार,
लक्ष्मी मां करें आपके द्वार,
हर दिन हो रोशनी से भरा,
धनतेरस पर हो शुभ मंगल सारा।
7. दीपों से जगमग हो संसार,
मां लक्ष्मी करें सब पर उपकार,
धनतेरस लाए ढेर सारा धन,
और जीवन में रहे सदा सुख-चैन।
8. हर ओर हो दीपक की चमक,
हर दिल में हो प्यार की झलक,
धनतेरस का पर्व लाए समृद्धि का संदेश,
आपका जीवन बने खुशियों का प्रदेश।
9. आज का दिन है शुभ और प्यारा,
हर मन में बसे खुशियों का नज़ारा,
धनतेरस की आपको लाख-लाख शुभकामना,
मां लक्ष्मी दें धन और सुकून का खज़ाना।
10. सोने-चांदी से नहीं, मुस्कान से धन कमाओ,
प्यार और दुआओं से जीवन सजाओ,
धनतेरस लाए खुशियों की लहर,
हर दिन बन जाए त्यौहार का सहर।
11. धनतेरस का शुभ दिन आया,
लक्ष्मी जी ने सुख-धन बरसाया,
हर कोने में उजाला फैले,
हर मन में सुकून बस जाए।
12. दीपक की रोशनी हर अंधेरा मिटाए,
मां लक्ष्मी आपके घर आए,
धनतेरस की शुभकामनाएं अनगिनत,
आपका जीवन हो खुशियों से युक्त।
13. सच्चे मन से पूजा करो,
हर दुआ में अच्छाई भर दो,
धनतेरस का ये पावन दिन कहे,
खुश रहो, मुस्कुराओ, सबको हंसाओ।
14. खुशियों का दीप जलाओ आज,
मिटा दो मन का हर भीताज,
धनतेरस लाए उजियारा नया,
हर दिन हो तुम्हारा सुनहरा सवेरा।
15. लक्ष्मी जी करें कृपा अपार,
हर दिन बढ़े तुम्हारा व्यापार,
धनतेरस पर हो शुभ संकेत,
सफलता से भर जाए तुम्हारी रेख।
16. धन की कमी कभी न आए,
हर इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाए,
धनतेरस का पर्व लाए सौगात,
सदा बनी रहे खुशियों की बात।
17. दीपक जलाओ, मन को सजाओ,
खुशियों का संग मनाओ,
धनतेरस पर मिले सबको प्यार,
और जीवन बने सुंदर संसार।
18. सज गई धरती, खिला आंगन,
धनतेरस का आया है मौसम,
मां लक्ष्मी करें कृपा निरंतर,
आपका जीवन हो मंगलमय अंतर।
19. हर दीपक में बस जाए रोशनी,
हर दिल में भर जाए हंसी,
धनतेरस की शुभकामनाएं प्यारी,
हर दिन बने खुशियों की सवारी।
20. धनतेरस पर दीप जले चारों ओर,
खुशियां आएं आपके घर के द्वार,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले सदा,
आपका जीवन चमके जैसे सोना खरा।