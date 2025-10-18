Happy Dhanteras 2025: धनतेरस की शुभकामनाएं, अपनों को आज ऐसे कहें- हैप्पी धनतेरस

संक्षेप: धनतेरस का त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल इसे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है।

Follow Us on

Sat, 18 Oct 2025 06:26 AM

Happy Dhanteras 2025 Wishes : धनतेरस का त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल इसे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। लोग इस शुभ मौके पर सोना-चांदी, बर्तन या नए सामान की खरीदारी करते हैं ताकि घर में सुख-समृद्धि बनी रहे। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज कई गुना बढ़कर फल देती है। इस खास दिन पर आप भी अपने दोस्तों और परिवार को नीचे दिए गए संदेशों के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं—

Happy Dhanteras 2025 Wishes ॐ श्रीं ह्रीम दरिद्र विनाशनि

धनधान्य समृद्धि देहि,

देहि कुबेर शंख विध्ये नमः

Happy Dhanteras 2025

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

जीवन में आएं खुशियां अपार,

धनतेरस पर शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार!

Happy Dhanteras 2025

दिनोदिन बढ़ता जाए आपका कारोबार

परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार,

होती रहे सदा आप पर धन की बौछार

ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार

Happy Dhanteras 2025

दीप जले तो रोशन आपका जहान हो,

पूरा आपका हर एक अरमान हो,

मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे आप पर

इस धनतेरस पर आप और धनवान हों

Happy Dhanteras 2025

धनतेरस के दिन आपके जीवन में हो खुशियों की शुरुआत,

सदा बना रहे आपके ऊपर मां लक्ष्मी का हाथ।

आपकों हर कदम पर मिले अपनों का साथ,

आनन्द और उल्लास से भरी हो हर बात।

हैप्पी धनतेरस!

धन-धान्य की न हो कभी परिवार में कमी,

आपके जीवन में सदा हो प्रगति।

निरोगी हो काया और खुशहाल हो जीवन,

आपके घर में हो सुख-समृध्दि का आगमन।

हैप्पी धनतेरस!

धनतेरस का शुभ दिन है आया,

अपने संग उम्मीद और खुशियों का खजाना है लाया।

आपके परिवार पर हमेशा रहे सुख-समृध्दि की छाया,

धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं!

घर में हो रोशनी, मन में हो उजाला,

धनतेरस का त्यौहार आया है खुशियों वाला।

किसी भी दुख से न पड़े कभी आपका पाला,

आपका हर पल हो आनंद और उल्लास वाला।

आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

धनतेरस का त्योहार आया है,

अपने संग खुशियों की सौगात लाया है।

खुशियों से भरा हुआ हो आपका संसार,

इस खास दिन पर आपको मिले प्यार का अनमोल उपहार।

आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां लक्ष्मी की ऐसी हो कृपा,

दूर हों आपके जीवन की सभी बाधा।

खुशियों का जीवन में हो संचार,

आपके जीवन में भरा रहे प्यार ही प्यार।

हैप्पी धनतेरस 2025!

आपके जीवन से खुशियां न हों कम,

आपसे दूर रहें सारे गम।

उन्नति की खुले नईं राहें,

आने वाला सुनहरा कल फैलाएं आपके लिए बाहें।

हैप्पी धनतेरस 2025!

खूब उन्नति करे आपका कारोबार

आपके जीवन में आएं खुशियां अपार

अपनों के बीच कभी न हो तकरार

बना रहे रिश्तों में अपनापन और प्यार

Happy Dhanteras 2025!

मन में हो खुशी, घर में हो सुखों का बसेरा,

रात हो रोशनी से भरी और खुशहाल हो हर सवेरा।

आपके सुख को न लगे कभी किसी की नजर,

हमारी दुआओं को हो ऐसा असर।

धनतेरस की शुभकामनाएं!

झोली में हों खुशियां, जीवन में हो प्रकाश,

पूरी हो आपकी हर उम्मीद, हर आस।

मां लक्ष्मी बनाएं आपके सभी बिगड़े काम,

जग में ऊंचा हो आपका नाम।

Happy Dhanteras 2025!

सोने की चमक और चांदी की चकाचौंध,

धनतेरस पर मिले आपको खुशियों की मोहक धूप।

सपनों की ताबीर हो साकार,

आपकी जिंदगी में हो हर दिन प्यार।

Happy Dhanteras 2025!

सोने का रथ और चांदी की पालकी पर बैठकर

लक्ष्मी मां हैं आई देने आपको धनतेरस की बधाई।

धनतेरस की शुभकामनाएं

दीप जले तो रोशन आपका जहान हो,

पूरा आपका हर एक अरमान हो,

मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर,

इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हों।

धनतेरस की शुभकामनाएं

धन की ज्योति का प्रकाश,

पुलकित हो धरती, जगमग आकाश,

आज ये प्रार्थना है आपके लिए खास,

धनतेरस के शुभ दिन पूरी हो आपकी हर आस।

धनतेरस की शुभकामनाएं

धन की बरसात हो, खुशियों का आगाज हो,

आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो,

माता लक्ष्मी का आपके घर वास हो।

धनतेरस की शुभकामनाएं

खुशियां अपार हो,

अच्छा आपका व्यापार हो,

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो,

इतनी अच्छी धनतेरस आपकी इस बार हो।

धनतेरस की शुभकामनाएं

धन की वर्षा हो आपके घर,

हर दिन खुशियों की बहार हो,

धनतेरस के शुभ अवसर पर,

आपका जीवन खुशहाल हो।

धनतेरस की शुभकामनाएं

दीप जले हर कोने में,

रोशनी से रोशन हो हर दिन,

धनतेरस की शुभकामनाएं आपको,

खुशियों से भर जाए जीवन।

धनतेरस का ये पावन त्योहार,

लाए आपके जीवन में खुशियों की बहार,

माता लक्ष्मी विराजें आपके द्वार,

सुख-समृद्धि का हो संचार।

धनतेरस की शुभकामनाएं

दीपों की रोशनी से झिलमिलाता घर हो,

हर दिन नया सवेरा और सुनहरा सफर हो,

धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं

जीवन में हर पल खुशियों का असर हो।

धनतेरस पर हो खुशियों की बौछार,

लक्ष्मी माँ का सदा रहे आशीर्वाद अपार,

हर पल आपका जीवन रहे खुशहाल,

धनतेरस की शुभकामनाएं भेजें दिल से बेशुमार।

धनतेरस का पर्व है आया,

खुशियों की बहार संग लाया,

हर दिन सुख-समृद्धि से भरा हो,

आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास हो।