Happy Dhanteras Shayari : मां लक्ष्मी घर आएं, सदा बरसाए अपनी कृपा…धनतेरस के मौके पर शेयर करें ये खूबसूरत शायरियां

Sat, 18 Oct 2025 06:44 AM

Happy Dhanteras 2025: हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से दिवाली के महापर्व की शुरुआत भी हो जाती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर इसी दिन प्रकट हुए थे। उन्हें आरोग्य और स्वास्थ्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। धनतेरस के इस खास मौके पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूबसूरत शायरी शेयर कर सकते हैं।

Happy Dhanteras Shayari : मां लक्ष्मी घर आएं, सदा बरसाए अपनी कृपा

पूरी हो हर मनोकामना,घर आए सुख-संपन्नता

धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं!

रोशनी और खुशियों का त्योहार,

जीवन में लाए नई आस

सफल हों आपके सभी कार्य

मां लक्ष्मी की बनी रहे आप पर कृपा

धनतेरस की हार्दिक बधाई!

धनतेरस का ये त्योहार

बनाए आपके बिगड़े कार्य

घर में सुख-समृद्धि आए

मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाएं

शुभ धनतेरस!

धनतेरस का पर्व इतना खास हो

जीवन में एक नई शुरुआत हो

खुशियों से भर जाए आपका संसार

दुख-कष्ट न आपके आसपास हो

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

धनतेरस पर आपकी कोई इच्छा न रहे अधूरी

अपनों का साथ हो, घर में मां लक्ष्मी का वास हो

घर ,परिवार समाज में फैले यश-कीर्ति

अगले धनतेरस तक सेहत-समृद्धि का मिले आशीर्वाद

Happy Dhanteras 2025!

धनतेरस पर न कोई दुख हो, न कोई गुम

मां लक्ष्मी की ऐसी हो कृपा

कि हर दिन आए खुशहाली

घर में सुख-समृद्धि का वास हो

धनतेरस की हार्दिक बधाई!

धनतेरस के पावन पर्व आपके जीवन में धन, सुख-संपन्नता लाएं।

मां लक्ष्मी और धन्वंतरि देव की बनी रहे कृपा।

धनतेरस का पर्व बेहद खास हो जाए।

शुभ धनतेरस!

धनतेरस पर सोने-चांदी की तरह आपके किस्मत चमके।

सुख-समृद्धि, खुशहाली और अपनों का साथ मिले।

धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं

धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आए।

आर्थिक सफलता का आशीर्वाद मिले।

धन की तंगी दूर हो जाए।