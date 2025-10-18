Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Choti Diwali Wishes Quotes SMS and Images
Happy Choti Diwali Wishes: छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, अपनों से ऐसे कहें- हैप्पी छोटी दीपावली

Happy Choti Diwali Wishes: छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, अपनों से ऐसे कहें- हैप्पी छोटी दीपावली

हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। दिवाली से एक दिन पहले यह त्योहार मनाया जाता है और इसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन चतुर्दशी तिथि 20 अक्टूबर तक रहेगी

Sat, 18 Oct 2025 09:11 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। दिवाली से एक दिन पहले यह त्योहार मनाया जाता है और इसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन चतुर्दशी तिथि 20 अक्टूबर तक रहेगी। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण, देवी लक्ष्मी और यमराज की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 महिलाओं को नरकासुर के कैद से मुक्त कराया था। छोटी दिवाली के शुभ मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिजनों और करीबियों को शुभकामना संदेश भेजते हैं। इस खास मौके पर आप नीचे दिए गए संदेश शेयर कर सकते हैं:

छोटी दिवाली 2025 के लिए SMS और Wishes

दीपक की रोशनी, दिवाली का त्योहार

संग अपने लाए खुशियों की बौछार।

जीवन के हर दुख-दर्द हो दूर,

हंसते-मुस्कुराते दीप जलाएं।

अपनों के संग दिवाली मनाएं,

मुबारक हो आपको छोटी दिवाली का त्योहार।

चारों तरफ छाए खुशहाली,

हर कोई मनाए दिवाली।

मां लक्ष्मी का मिले आशीर्वाद,

शुभ हो आपका ये त्योहार।

हैप्पी छोटी दिवाली 2025!

दिवाली आई, दिवाली आई,

साथ अपने ढेरों खुशियां लाई।

आओ मिलकर मनाएं ये पर्व,

रोशनी से रोशन हो हर जहां।

दिये की रोशनी से अंधकार हो दूर,

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार।

जीवन में आए खुशियां बेशुमार,

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं बार-बार!

छोटी दिवाली हो बेहद खास,

घर में महालक्ष्मी का वास।

रिश्तों में बढ़े प्यार और विश्वास,

दिवाली का पर्व जीवन में लाए मिठास।

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

आप और आपके समस्त परिवार को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं!

यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां और उत्साह लेकर आए। शुभ दिवाली!

छोटी दिवाली पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों।

महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। सालभर धन, सुख-संपन्नता बनी रहे।

हैप्पी छोटी दिवाली 2025!

ये भी पढ़ें:छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कल, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और उपा
