दीपों की जगमगाहट से…छोटी दिवाली के मौके पर अपनों को ऐसे दें शुभकामनाएं, भेजें ये खूबसूरत संदेश

Happy Choti Diwali Wishes : हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह दीपावली के पांच दिन चलने वाले महापर्व का दूसरा दिन होता है और धार्मिक रूप से बेहद शुभ माना जाता है।इस दिन से ही हर जगह दीपों की चमक और उत्सव का माहौल दिखाई देने लगता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और लोग एक-दूसरे को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं और उपहार देकर खुशियां बांटते हैं। पूरा वातावरण उत्साह और प्रकाश से जगमगा उठता है। इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस शुभ मौके पर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को प्यार भरे और शुभकामनाओं से सजे संदेश भेजकर उनके जीवन में खुशियां और सकारात्मकता भर सकते हैं।

दीपों की जगमगाहट से सजी ये रात, खुशियों की सौगात लेकर आई है। हर दिल में उम्मीदों का उजाला हो, हर घर में लक्ष्मी जी का वास हो।

नरक चतुर्दशी के इस पावन दिन पर आपके जीवन से सारे अंधकार मिट जाएं,

और नई रोशनी, नया विश्वास, और अनगिनत खुशियां आपके जीवन को भर दें।

आपको और आपके परिवार को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

2.

छोटी दिवाली का ये दिन केवल दीप जलाने का नहीं,

बल्कि दिलों को रोशन करने का पर्व है।

हर रिश्ते में अपनापन, हर चेहरे पर मुस्कान और हर घर में खुशियों की बरसात हो —

यही कामना है कि नरक चतुर्दशी का ये पावन अवसर

आपके जीवन से सारी नकारात्मकता मिटा दे और सुख-समृद्धि के दीप जला दे।

Happy Choti Diwali!

3.

जैसे दीपक अंधकार मिटाकर चारों ओर उजाला फैलाता है,

वैसे ही यह छोटी दिवाली आपके जीवन से सारे दुख, भय और चिंता मिटा दे।

आपके घर-आंगन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो।

हर कदम सफलता से रोशन हो और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए।

आपको नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं!

4.

दीपों की पंक्तियां जब घरों को सजाती हैं,

तो लगता है जैसे खुशियाँ द्वार पर दस्तक दे रही हों।

छोटी दिवाली पर आपकी ज़िंदगी में भी यही उजाला और आनंद भर जाए।

आपका हर दिन चमके दीयों की तरह और हर रात महके खुशबूओं की तरह।

आपको और आपके परिवार को रूप चौदस की हार्दिक बधाई!

5.

छोटी दिवाली का ये सुंदर त्योहार आपके जीवन को रौशन करे,

हर अधूरी इच्छा पूरी करे, हर ग़म को दूर करे और

हर सुबह को मुस्कुराहट में बदल दे।

मां लक्ष्मी और भगवान यमराज की कृपा से आपका जीवन बने सौभाग्य और समृद्धि से भरा।

आपको नरक चतुर्दशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

6.

दीपों से जगमगाता यह त्योहार हमें याद दिलाता है

कि हर अंधकार के बाद उजाला ज़रूर आता है।

इस छोटी दिवाली, अपने भीतर के दीप जलाइए —

प्यार, उम्मीद और विश्वास के।

आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और घर में सुख-शांति का बसेरा हो।

Happy Chhoti Diwali to you and your loved ones!

7.

रूप चौदस का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई चमक लाए,

हर परेशानी का अंत करे और हर दिन को सफलता से भर दे।

आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, और घर-आंगन में

सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास बना रहे।

छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

8.

नरक चतुर्दशी का यह दिन है — बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक।

इस दिन दीप जलाकर अपने जीवन के अंधेरों को मिटाओ।

माँ लक्ष्मी की कृपा से धन, स्वास्थ्य और प्रेम का उजाला

हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहे।

शुभ छोटी दिवाली!

9.

दीपावली का दूसरा दिन, छोटी दिवाली कहलाता है —

और यह केवल घर सजाने का नहीं, आत्मा को रोशन करने का दिन है।

दुआ है कि इस दिन आपकी हर मनोकामना पूरी हो,

घर में लक्ष्मी का वास और दिल में शांति का एहसास हो।

Happy Narak Chaturdashi!

10.

जब हर ओर दीपों की कतारें सजती हैं,

तब लगता है जैसे आसमान भी मुस्कुरा रहा हो।

इस छोटी दिवाली आपके जीवन में खुशियों की ऐसी बरसात हो

जो कभी थमे नहीं, और आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़े।