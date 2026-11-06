Happy Choti Diwali Wishes: 'दीपों की माला से सजे आपका घर...!', छोटी दिवाली के लिए ये मैसेज हैं ट्रेंडी और शानदार
Happy Choti Diwali Wishes in hindi: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। लोग अपनों को शुभकामना संदेश भेजकर इस शुभ दिन की बधाई भेजते हैं। आप भी भेजें छोटी दिवाली के बेस्ट मैसेज।
Happy Choti diwali wishes 2026 in hindi: छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी 7 नवंबर 2026, शनिवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दीवाली मनाते हैं। इस दिन लोग घरों की साज-सज्जा करने के साथ ही शाम के समय लक्ष्मी पूजन करते हैं और यम के नाम का घर के बाहर दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। दीपदान और पूजन करने के साथ ही छोटी दिवाली को खास बनाने के लिए लोग अपनों को इस दिन की बधाई भेजते हैं। आप भी इन बेस्ट और शानदार मैसेज से भेज सकते हैं छोटी दीवाली की बधाई।
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें छोटी दिवाली की शुभकामनाएं:
1. दीपों की रोशनी से रोशन हो आपका संसार
खुशियों से भरा रहे आपका त्योहार
छोटी दिवाली पर मिले इतनी हजारों खुशियां
कुछ ऐसा मनाएं आपका त्योहार
छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
2. जलते दीपों से रोशन हो आपका घर-आंगन,
खुशियों से महके आपका संसार
हर मुश्किल दूर हो, सपना हो जाए साकार
आपके जीवन में सुख-समृद्धि आए बहार
छोटी दिवाली की बधाई।
3. दीप जलें तो रोशन हो आपका जहान,
हर चेहरे पर खिले प्यारी मुस्कान
दुख और परेशानियां दूर रहें आपसे,
हर दिन आपके जीवन में आएं खुशियां हजार
शुभ छोटी दिवाली 2026
4. दीपों से सजाएं अपना द्वार,
खुशियों से महक उठे आपका संसार।
मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर,
कुछ ऐसा मनाएं दिवाली का त्योहार।
5. रिश्तों में मिठास हो, अपनों का साथ हो,
हर सुबह नई उम्मीद, हर शाम खास हो।
दीपावली से पहले छोटी दिवाली लाए,
आपके जीवन में खुशियां हजार।
6. दीपों की माला से सजे आपका घर,
खुशियों की बारिश हो हर पल।
न आए जीवन में कोई गम की रात,
छोटी दिवाली पर पूरी हो जाए हर बात।
7. अंधेरों को मिटाकर उजाला फैलाएं,
प्रेम और स्नेह के दीप जलाएं।
खुशियों से भर जाए आपका जीवन,
छोटी दिवाली का मनाएं ऐसा त्योहार।
प्रियजनों को छोटी दिवाली की भेजें ये खास संदेश:
8. हर सपना आपका हकीकत बन जाए,
हर मुश्किल का रास्ता आसान हो जाए।
दीपों की रोशनी ऐसी चमके,
कि आपका हर दिन दिवाली बन जाए।
9. रंगोली की रंगत, दीपों की बहार,
खुशियों से महके आपका संसार
मां लक्ष्मी का मिले बार-बार आशीर्वाद,
मुबारक हो आपको छोटी दिवाली का त्योहार।
10. न कोई चिंता हो, न कोई परेशानी हो,
हर दिन आपके जीवन में खुशहाली हो।
दीपों की तरह चमकता रहे आपका भाग्य,
छोटी दिवाली पर बस यही कामना।
शुभ दिवाली 2026
11. फूलों की खुशबू और दीपों का उजाला,
आपके जीवन को खुशियों से भर डाले
हर कदम पर सफलता निभाए आपका साथ
छोटी दिवाली आपके लिए बन जाए यादगार।
12. दीप जलें और खुशियां हजार आएं,
आपके जीवन में नए सपने पूरे जाएं।
मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिले,
आपके घर में सुख-समृद्धि के फूल खिलें।
छोटी दिवाली की बधाई के लिए खास संदेश:
13. छोटी दिवाली का त्योहार आया है,
अपने संग खुशियों का पैगाम लाया है।
दूर हों जीवन के सारे दुख और अंधकार,
रोशन हों आपके सारे सपने।
14. दीपक की लौ आपको राह दिखाए,
हर मुश्किल से लड़ना सिखाए,
खुशियों से भरा रहे आपका संसार,
यह पावन पर्व बन जाए यादगार।
15. हर घर दीपों की कतार हो,
हर दिल में खुशियों की बहार हो।
कभी कम न हो अपनों का प्यार,
मुबारक हो छोटी दिवाली का त्योहार।
16. चमकते दीपक और जगमगाते सितारे,
खुशियों से भरे रहें दिन सारे।
जीवन में कभी न आए उदासी,
हर पल बनी रहे अपनों की खुशहाली।
हैप्पी छोटी दिवाली 2026
17. धन की बारिश हो, सुख का वास हो,
आपके हर सपने का आभास हो।
दूर रहें जीवन से सारे अंधियारे,
खुशियों से जगमग हों दिन सारे।
छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
18. दीपों का उजाला आपके घर आए,
हर मन में प्रेम और विश्वास जगाए।
मिट जाएं जीवन के सारे अंधकार,
खुशियों से सजे आपका परिवार।
19. नए सपनों की शुरुआत हो,
हर दिन खुशियों की सौगात हो।
मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे,
आपके जीवन में सुख-शांति का वास हो।
20. दीपों की रोशनी से महके हर सुबह और शाम,
खुशियों से रोशन हो आपका जहान।
सफलता चूमे आपके कदम हर बार,
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं अपार।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान