Happy Choti Diwali Wishes: 'दीपों की माला से सजे आपका घर...!', छोटी दिवाली के लिए ये मैसेज हैं ट्रेंडी और शानदार

Happy Choti Diwali Wishes in hindi: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। लोग अपनों को शुभकामना संदेश भेजकर इस शुभ दिन की बधाई भेजते हैं। आप भी भेजें छोटी दिवाली के बेस्ट मैसेज।

छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

Happy Choti diwali wishes 2026 in hindi: छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी 7 नवंबर 2026, शनिवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दीवाली मनाते हैं। इस दिन लोग घरों की साज-सज्जा करने के साथ ही शाम के समय लक्ष्मी पूजन करते हैं और यम के नाम का घर के बाहर दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। दीपदान और पूजन करने के साथ ही छोटी दिवाली को खास बनाने के लिए लोग अपनों को इस दिन की बधाई भेजते हैं। आप भी इन बेस्ट और शानदार मैसेज से भेज सकते हैं छोटी दीवाली की बधाई।

अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें छोटी दिवाली की शुभकामनाएं: 1. दीपों की रोशनी से रोशन हो आपका संसार

खुशियों से भरा रहे आपका त्योहार

कुछ ऐसा मनाएं आपका त्योहार

छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. जलते दीपों से रोशन हो आपका घर-आंगन,

खुशियों से महके आपका संसार

हर मुश्किल दूर हो, सपना हो जाए साकार

आपके जीवन में सुख-समृद्धि आए बहार

छोटी दिवाली की बधाई।

3. दीप जलें तो रोशन हो आपका जहान,

हर चेहरे पर खिले प्यारी मुस्कान

दुख और परेशानियां दूर रहें आपसे,

हर दिन आपके जीवन में आएं खुशियां हजार

शुभ छोटी दिवाली 2026

4. दीपों से सजाएं अपना द्वार,

खुशियों से महक उठे आपका संसार।

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर,

कुछ ऐसा मनाएं दिवाली का त्योहार।

5. रिश्तों में मिठास हो, अपनों का साथ हो,

हर सुबह नई उम्मीद, हर शाम खास हो।

दीपावली से पहले छोटी दिवाली लाए,

आपके जीवन में खुशियां हजार।

6. दीपों की माला से सजे आपका घर,

खुशियों की बारिश हो हर पल।

न आए जीवन में कोई गम की रात,

छोटी दिवाली पर पूरी हो जाए हर बात।

7. अंधेरों को मिटाकर उजाला फैलाएं,

प्रेम और स्नेह के दीप जलाएं।

खुशियों से भर जाए आपका जीवन,

छोटी दिवाली का मनाएं ऐसा त्योहार।

प्रियजनों को छोटी दिवाली की भेजें ये खास संदेश: 8. हर सपना आपका हकीकत बन जाए,

हर मुश्किल का रास्ता आसान हो जाए।

दीपों की रोशनी ऐसी चमके,

कि आपका हर दिन दिवाली बन जाए।

9. रंगोली की रंगत, दीपों की बहार,

खुशियों से महके आपका संसार

मां लक्ष्मी का मिले बार-बार आशीर्वाद,

मुबारक हो आपको छोटी दिवाली का त्योहार।

10. न कोई चिंता हो, न कोई परेशानी हो,

हर दिन आपके जीवन में खुशहाली हो।

दीपों की तरह चमकता रहे आपका भाग्य,

छोटी दिवाली पर बस यही कामना।

शुभ दिवाली 2026

11. फूलों की खुशबू और दीपों का उजाला,

आपके जीवन को खुशियों से भर डाले

हर कदम पर सफलता निभाए आपका साथ

छोटी दिवाली आपके लिए बन जाए यादगार।

12. दीप जलें और खुशियां हजार आएं,

आपके जीवन में नए सपने पूरे जाएं।

मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिले,

आपके घर में सुख-समृद्धि के फूल खिलें।

छोटी दिवाली की बधाई के लिए खास संदेश: 13. छोटी दिवाली का त्योहार आया है,

अपने संग खुशियों का पैगाम लाया है।

दूर हों जीवन के सारे दुख और अंधकार,

रोशन हों आपके सारे सपने।

14. दीपक की लौ आपको राह दिखाए,

हर मुश्किल से लड़ना सिखाए,

खुशियों से भरा रहे आपका संसार,

यह पावन पर्व बन जाए यादगार।

15. हर घर दीपों की कतार हो,

हर दिल में खुशियों की बहार हो।

कभी कम न हो अपनों का प्यार,

मुबारक हो छोटी दिवाली का त्योहार।

16. चमकते दीपक और जगमगाते सितारे,

खुशियों से भरे रहें दिन सारे।

जीवन में कभी न आए उदासी,

हर पल बनी रहे अपनों की खुशहाली।

हैप्पी छोटी दिवाली 2026

17. धन की बारिश हो, सुख का वास हो,

आपके हर सपने का आभास हो।

दूर रहें जीवन से सारे अंधियारे,

खुशियों से जगमग हों दिन सारे।

छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

18. दीपों का उजाला आपके घर आए,

हर मन में प्रेम और विश्वास जगाए।

मिट जाएं जीवन के सारे अंधकार,

खुशियों से सजे आपका परिवार।

19. नए सपनों की शुरुआत हो,

हर दिन खुशियों की सौगात हो।

मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे,

आपके जीवन में सुख-शांति का वास हो।

20. दीपों की रोशनी से महके हर सुबह और शाम,

खुशियों से रोशन हो आपका जहान।

सफलता चूमे आपके कदम हर बार,

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं अपार।