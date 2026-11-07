Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, हिंदी मैसेज, शायरी, कोट्स और WhatsApp स्टेटस

happy choti diwali

Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: छोटी दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ का संदेश लेकर आता है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और लोग एक-दूसरे को त्योहार की बधाई देते हैं। दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व पर शुभकामना संदेश भेजने का भी खास चलन है। अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को छोटी दिवाली की बधाई देना चाहते हैं तो यहां आपके लिए खास संदेश हैं। इन खूबसूरत विशेज, हिंदी मैसेज, शायरी, कोट्स और SMS को आप WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर कर सकते हैं। पढ़ें Happy Choti Diwali 2026 Wishes और अपनों को दें सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं।

7 Nov 2026, 08:28:33 AM IST Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: भाई के लिए छोटी दिवाली की खास शुभकामनाएं Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: भाई को छोटी दिवाली की बधाई देने के लिए आप ये प्यारा सा संदेश भेज सकते हैं। हर मुश्किल से तुझे मिले छुटकारा, खुशियों से भरा रहे जीवन सारा। कामयाबी हर कदम पर तेरे साथ रहे, छोटी दिवाली पर खुशियों की बरसात रहे।

7 Nov 2026, 08:16:11 AM IST Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: नरक चतुर्दशी पर पूजा के बाद क्या करें? घर में दीप जलाकर करें सुख-समृद्धि की कामना Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: नरक चतुर्दशी पर पूजा और दीपदान के बाद परिवार के साथ समय बिताने की परंपरा है। घर के पूजा स्थल और मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाकर भगवान से सुख-शांति की कामना की जाती है। कुछ परिवारों में इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दूसरी जरूरी चीजें दान करने की परंपरा भी है। त्योहार के मौके पर किसी जरूरतमंद की मदद करना भी खुशियां बांटने का अच्छा तरीका है। पूजा के बाद दीपकों को सुरक्षित जगह पर रखें और उन्हें जलता हुआ छोड़कर न जाएं। छोटी दिवाली का संदेश भी यही है कि जीवन से अंधकार दूर हो और खुशियों की रोशनी बनी रहे।

7 Nov 2026, 08:15:17 AM IST Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: नरक चतुर्दशी पर घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं दीपक, इन बातों का रखें ध्यान Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: नरक चतुर्दशी पर घर के मुख्य दरवाजे और आंगन में दीपक जलाने की परंपरा है। माना जाता है कि दीपों की रोशनी से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आती है। इस दिन शाम को घर के प्रवेश द्वार पर दीपक रख सकते हैं। इसके अलावा पूजा स्थल, तुलसी के पास और घर के दूसरे हिस्सों में भी दीप जलाए जाते हैं। दीपक रखते समय ध्यान रखें कि वह सुरक्षित जगह पर हो और उसके आसपास ज्वलनशील सामान न रखा हो। मिट्टी के दीपक में तेल या घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी दिवाली पर घर को रोशनी से सजाने का भी खास महत्व है।

7 Nov 2026, 08:13:13 AM IST Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: छोटी दिवाली पर बहन को भेजें ये प्यारा सा संदेश Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: छोटी दिवाली के मौके पर अपनी बहन को खास अंदाज में त्योहार की बधाई दें। यह प्यारा सा मैसेज उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। तेरी जिंदगी में खुशियों का उजाला रहे, हर सपना तेरा पूरा होने वाला रहे। हर दिन तेरे लिए त्योहार जैसा हो, छोटी दिवाली पर तेरा जीवन रोशन रहे।

7 Nov 2026, 08:02:22 AM IST Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: दोस्तों के लिए छोटी दिवाली के शानदार मैसेज Happy Choti Diwali 2026 Wishes Live: दोस्तों के बिना त्योहार की खुशियां अधूरी लगती हैं। छोटी दिवाली पर अपने खास दोस्तों को ये प्यारा सा मैसेज भेज सकते हैं। दोस्ती का रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे, आपकी जिंदगी में खुशियों का दीप जला रहे। हर सपना पूरा हो, हर दिन खास बने, छोटी दिवाली पर आपका हर पल रोशन रहे।