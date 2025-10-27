Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Chhath Puja 2025 Wishes Messages and Quotes in Hindi Chhath Puja Ki Shubhkamnayein
Happy Chhath Puja 2025 : एक साल इंतजार के बाद फिर…इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपनों से कहें- हैप्पी छठ पूजा

Happy Chhath Puja 2025 : एक साल इंतजार के बाद फिर…इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपनों से कहें- हैप्पी छठ पूजा

Happy Chhath Puja 2025 Wishes Messages and Quotes in Hindi : लोक आस्था का प्रतीक छठ पूजा पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में इस चार दिन के पर्व की रौनक देखते ही बनती है। 

Mon, 27 Oct 2025 08:35 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Chhath Puja 2025 Wishes Messages and Quotes in Hindi : लोक आस्था का प्रतीक छठ पूजा पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में इस चार दिन के पर्व की रौनक देखते ही बनती है। इस साल छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 को नहाय-खाय से हुई थी, जबकि इसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। छठ पर्व में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और परिवार की भलाई के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस पवित्र मौके पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों को छठ मइया और सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी इन खूबसूरत संदेशों के साथ छठ पूजा की शुभकामनाएं भेज सकते हैं-

Happy Chhath Puja Wishes, छठ पूजा की शुभकामनाएं-

छठ का ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों की किरण लाए।

आपके सारे सपने पूरे हों,

परिवार में बना रहे सुख और समृद्धि का वातावरण।

छठी मइया और सूर्य देव के आशीर्वाद से सदा खुश रहें।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

एक साल इंतजार के बाद फिर छठ का पर्व आया,

सूर्य देव को नमन किया और पूरे उत्साह से मनाया।

आपकी हर मनोकामना पूरी हो —

आपके जीवन में हर पल खुशियों के फूल खिलें,

कभी भी ग़म या दर्द का साया न आए।

नहाय-खाय के इस शुभ अवसर पर

आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं।

छठ पूजा का उजाला आपके जीवन को रौशन करे,

किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएं,

ऊपरवाले की कृपा बनी रहे सदा।

Happy Chhath Puja 2025!

छठ पूजा के इस पावन पर्व पर,

दिल से अपनों को याद करें,

हर चाहत पूरी हो, हर दूरी मिट जाए —

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

सूर्य देव की रोशनी से चमके आपका जीवन,

खेत-खलिहान रहें भरपूर धन-धान्य से,

हर दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आए।

छठ पूजा की शुभकामनाएं!

कदुआ भात से होती है व्रत की शुरुआत,

खरना पर खाई जाती है खीर और भात,

सूर्य देव से मांगी जाती है नई शुरुआत की दुआ,

आपके जीवन में आए सुख और समृद्धि का वरदान।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

ठेकुआ बनाओ, लड्डू चढ़ाओ,

छठी मइया के गीत गाओ —

हर घर में खुशियां आएं,

जय छठी मइया! छठ पर्व की शुभकामनाएं।

गेंहू के ठेकुए, खीर और कद्दू,

छठी मइया करें सबकी मुराद पूरी।

हर घर में बजे खुशियों की घंटी —

Happy Chhath Puja!

प्रेम, भक्ति और सदाचार ही हैं सूर्य उपासना की शक्ति,

छठ पूजा के इस पावन दिन पर

आपके जीवन में खुशियां और शांति बनी रहे।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

छठ पर्व लाता है संतान के दीर्घायु और सुख का वरदान,

आपके जीवन में उमंग और आनंद की लहरें उठें,

आपको और आपके परिवार को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।

रथ पर सवार होकर सूर्य देव आएं आपके द्वार,

दे जाएं सुख, समृद्धि और अपार प्यार।

छठ पूजा की शुभकामनाएं करें स्वीकार — Happy Chhath Puja 2025!

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
