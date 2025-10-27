Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Chhath Puja 2025 Quotes and Wishes in hindi Send these Chhath Puja SMS Greetings Messages Status
Chhath Wishes: अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से पहले भेजें छठ पूजा की बधाई, खास हैं ये 10 SMS

संक्षेप: Happy Chhath Puja Wishes: छठ पूजा का त्योहार आज 27 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जा रहा है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा के पावन मौके पर लोग सूर्य देव व छठ माता की उपासना करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई भेजते हैं।

Mon, 27 Oct 2025 08:27 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Happy Chhath Puja Wishes 2025: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा 27 अक्तूबर को है। छठ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है और उसकी संकटों से रक्षा होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, छठ व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के बराबर माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। आज छठ पर्व के मौके पर अपनों को भेजें ये खास मैसेज।

1. हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली

छठ का ये महा पर्व लाता है जीवन में खुशहाली

आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार

मंगलमय हो आपको छठ का ये पावन त्योहार

जय छठी मैया।

Happy Chhath Puja 2025

2. आपको और आपके पूरे परिवार को

मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से

छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं।

जय छठी मैया।

3. घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे हम सूर्य देव को नमन

पूरी हो आपकी हर कामना, दुखों का हो शमन।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. छठ का पर्व आया अपने साथ

खुशियां ही खुशियां लाया

सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देने

फिर से एक बार छठ पर्व आया

हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार

मंगलमय हो आपको छठ का ये पावन त्योहार।

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

5. छठ का पर्व सबके लिए रहे खास

आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,

हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,

परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे

सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद

छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।

6. आपके सारे सपने हो पूरे,

दिल में छुपी अभिलाषाओं को मिले नई उड़ान,

यह छठ पूजा आपके लिए रहे खास,

आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं।

हैप्पी छठ पूजा 2025

7. पल-पल सुनहरे फूल खिले

कभी ना हो कांटो से सामना

खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी

छठ पर हमारी यही है शुभकामना

जय छठी मैया।

हैप्पी छठ पूजा 2025

