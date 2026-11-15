Happy Chhath Pooja, छठ पूजा की बधाई: टॉप 10 मैसेज, फोटो, शायरी शेयर कर दें छठ की शुभकामनाएं
Happy chhath pooja in hindi chhath ki shubhkamnaye: आज घर में छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजते सुनाई देंगे। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। इस छठ पूजा पर डिजिटल रूप से आप ये मैसेज शेयर कर अपनों का त्योहार खास बना सकते हैं।
Happy chhath pooja in hindi chhath ki shubhkamnaye, छठ पूजा 2026 : इस साल 15 नवंबर के दिन छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। आज घर में छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजते सुनाई देंगे। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। व्रती महिलाएं उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए छठी मैया की आराधना करेंगी। रविवार को छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके लिए पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा। ऐसे में इस छठ पर अपने दोस्तों, और परिवार के साथ इन बधाई मैसेज को आप इंस्टा, फेसबुक और वॉट्सऐप पर शेयर कर सकते है। इस छठ पूजा पर डिजिटल रूप से आप इन मैसेज को शेयर कर अपनों का त्योहार खास बना सकते हैं। आगे पढ़ें छठ पर्व की शायरी और शुभकामनाएं -
छठ पूजा की बधाई: टॉप 10 मैसेज, फोटो, शायरी शेयर कर दें छठ की शुभकामनाएं
1. छठी मैया आपके जीवन को खुशियों से भर दें,
सूर्य देव की कृपा से हर सपना साकार हो,
आपको और आपके परिवार को छठ पूजा की हार्दिक बधाई
2. उगते सूरज के साथ आपके जीवन में नई उम्मीदें आए,
डूबते सूरज के साथ सभी परेशानियां दूर हो जाएं,
छठ महापर्व आपके लिए मंगलमय हो
3. हर घाट पर गूंजे आस्था और भक्ति का मधुर संगीत,
हर घर में बनी रहे प्रेम, सुख और समृद्धि की प्रीत,
छठ पूजा की आपको ढेरों शुभकामनाएं
4. छठी मैया आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
जीवन के हर रास्ते पर खुशियों के फूल खिलते रहें,
पावन छठ पर्व की हार्दिक मंगलकामनाएं
5. सूर्य देव की रोशनी आपके जीवन से हर अंधेरा मिटा दे,
छठी मैया आपकी हर सच्ची मनोकामना पूरी कर दें,
आपका छठ पर्व खुशियों से भरा रहे
6. आस्था के इस पर्व पर मन में विश्वास की ज्योति जलाएं,
छठी मैया के चरणों में खुशहाल जीवन की कामना लाएं,
आप सभी को छठ पूजा की बहुत-बहुत बधाई
7. घर- आंगन में खुशियों की नई बहार आती रहे,
छठी मैया की कृपा हर पल आपके साथ बनी रहे,
आपका जीवन सुख और शांति से महकता रहे
8. पवित्र जल में अर्घ्य के साथ खुशियों की प्रार्थना हो,
हर दिल में प्रेम और हर घर में सुख की भावना हो,
छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
9. सूरज की सुनहरी किरणें आपके सपनों को चमका दें,
छठी मैया की दया आपके जीवन को खुशहाल बना दें,
आपको छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयां
10. इस पावन पर्व पर हर चेहरे पर मुस्कान बनी रहे,
हर परिवार में खुशियों की मीठी पहचान बनी रहे,
छठी मैया सबका कल्याण करें
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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