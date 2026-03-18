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Chaitra Navratri 2026: मां तेरे चरणों में भेंट हम चढ़ाते हैं, कभी नारियल... नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभ संदेश

Mar 18, 2026 10:46 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Happy Chaitra Navratri 2026:  नौ दिनों के लिए पूरा देश मां दुर्गा की आराधना में लीन हो जाएगा। नौ दिनों तक चलने वाले इस महा उत्सव में मां के नौ विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान लोग घट स्थापना करके व्रत आदि रखते हैं। इस दौरान लोग अपनों को शुभकामना संदेश भेजकर नवरात्रि विश करते हैं।

Chaitra Navratri 2026: मां तेरे चरणों में भेंट हम चढ़ाते हैं, कभी नारियल... नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभ संदेश

शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 से हो रहा है, जिसका समापन 27 मार्च को हो रहा है। नौ दिनों के लिए पूरा देश मां दुर्गा की आराधना में लीन हो जाएगा। नौ दिनों तक चलने वाले इस महा उत्सव में मां के नौ विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान लोग घट स्थापना करके व्रत आदि रखते हैं। इसके साथ ही लोग इस दौरान अपने दोस्तों, परिजनों और मित्रों को व्हाट्सएप के जरिए शुभकामना संदेश भेजकर नवरात्रि विश करते हैं। यहां हम आपके साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर पॉपुलर कुछ ऐसे ही संदेश साझा कर रहे हैं जिन्हें आप मोबाइल के जरिए साझा कर सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि पर शेयर करें ये शुभ संदेश

  1. सर्व मंगल मांगल्ये,
    शिवे सर्वार्थ साधिके,
    शरण्ये त्र्यम्बके गौरी,
    नारायणी नमोस्तुते।
    आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. मां तेरे चरणों में भेंट हम चढ़ाते हैं,कभी नारियल तो कभी हम फूल चढ़ाते हैं
और झोलियां भर-भर के तेरे दर से आते हैं।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

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3. लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे,
सरस्वती जी का साथ मिले,
गणेश जी का वास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से
आपका जीवन रोशनी से भर जाए।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. मां की आंखों में दिव्य प्रकाश है,
हर संकट को दूर करने की उनमें खास बात है,
उनकी अद्भुत छवि निराली है,
जो नवरात्रि में आपके घर खुशियां लाती है।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

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5. मंगलमयी और दुखों को हरने वाली
मां दुर्गा की जय हो,
सबका कल्याण करने वाली
मां दुर्गा की जय हो।
मां के आशीर्वाद से सब रहें खुशहाल,
ऐसी कामना के साथ आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

6.
सारा जहां है जिसकी शरण में,नमन है उस मां के चरण में
हम हैं उस मां के चरणों की धूल,आओ चढ़ाएं मां को श्रद्धा के फूल।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

7. हे माता रानी, ऐसा वरदान देना,
जीवन में स्नेह और प्यार देना,
आपके चरणों में बीते हर पल,
ऐसा सुंदर आशीर्वाद देना।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

8. मां सबका उद्धार करती हैं,
जीवन की नैया पार लगाती हैं,
हर दुख और कष्ट को हर लेती हैं,
अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाती हैं।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

9. माता रानी ये वरदान देना,
बस थोड़ा सा प्यार देना,
आपकी चरणों में बीते जीवन सारा
ऐसा आशीर्वाद देना
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

10.
मां अम्बे, वैष्णो वाली,
खुशियों से झोली भरने वाली,
संकट हरने और विपदा मिटाने वाली,
मां के सभी भक्तों को
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

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11. मां के दरबार में जो भी झुकता है,
खुशियों से उसका जीवन भरता है।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

12. दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर,
मां की ये छवि निराली, नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

13.
मां दुर्गा का आशीर्वाद
आपके हर सपने को पूरा करे,
जीवन में खुशियों की बहार लाए।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

14.
हर दिन नया उजाला हो,मां का आशीर्वाद हमेशा साथ हो।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

15. मां की भक्ति का रंग चढ़े,
जीवन आपका खुशियों से भरे।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
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