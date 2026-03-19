Happy Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के पावन बेला पर दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें शुभकामनाएं
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! 19 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें खास Happy Navratri wishes, शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स। मां दुर्गा की कृपा और नववर्ष की बधाईयों से भरा यह संदेश अपने अपनों के साथ शेयर करें।
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और उत्साहपूर्ण त्योहार है, जो मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का समय होता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को राम नवमी के साथ समाप्त होगी। यह नौ दिन शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में हर कष्ट दूर होता है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। इस पावन अवसर पर दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारजनों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि मां की कृपा को और बढ़ाता है।
नवरात्रि का महत्व केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी प्रेम, सद्भाव और खुशियों का संदेश फैलाने का भी अवसर है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से हर दिल में उमंग और हर जीवन में उजाला आता है। इस मौके पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेज के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं भेजकर आप अपने प्रियजनों को खुश कर सकते हैं। नीचे दिए गए कुछ सुंदर संदेश आप इस्तेमाल कर सकते हैं:
1
मां की ज्योति से जगमग हो हर एक रात,
आपके जीवन में सदा बनी रहे खुशियों की बात।
हर कदम पर मिले सफलता का उजाला,
चैत्र नवरात्रि लाए खुशियों का प्याला।
Happy Chaitra Navratri 2026!
2
मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके संग रहे,
हर दिन आपके लिए उमंग भरे रंग रहे।
दुख-दर्द पास आने से भी घबराएं,
नवरात्रि में खुशियां आपके घर आएं।
Happy Navratri 2026!
3
मां की भक्ति में जो दिल लगाता है,
हर सुख खुद-ब-खुद पास आ जाता है।
आपके जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़े,
नवरात्रि में हर सपना सच्चाई से जुड़े।
Happy Chaitra Navratri 2026!
4
हर दिशा में फैले मां का प्रकाश,
आपके जीवन में रहे सदा उल्लास।
सभी मनोकामनाएं हों पूरी आपकी,
नवरात्रि में मिले खुशियों की मिठास।
Happy Navratri 2026!
5
मां का नाम हो आपके हर लफ्ज़ में,
खुशियां बसें आपके हर एक कदम में।
हर दिन बने जीवन का नया त्योहार,
नवरात्रि लाए सुख-समृद्धि अपार।
Happy Chaitra Navratri 2026!
6
मां दुर्गा की कृपा से हर काम बने,
आपके चेहरे पर सदा मुस्कान तने।
हर मुश्किल खुद ही आसान हो जाए,
नवरात्रि में भाग्य आपका चमक जाए।
Happy Navratri 2026!
7
मां के चरणों में है सारा जहां,
उनकी कृपा से मिलता है हर एक मुकाम।
आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो,
नवरात्रि में हर दिन खास हो।
Happy Chaitra Navratri 2026!
8
मां की शक्ति से मिले नई पहचान,
हर दिल में जगे सच्चा अरमान।
आपके जीवन में हो सुख का विस्तार,
नवरात्रि लाए खुशियों का उपहार।
Happy Navratri 2026!
9
मां दुर्गा का आशीर्वाद रहे अपार,
आपके जीवन में छाए खुशियों की बहार।
हर दुख दर्द आपसे दूर हो जाए,
नवरात्रि में जीवन मुस्कुराए।
Happy Chaitra Navratri 2026!
10
मां की भक्ति में जो रंग जाता है,
जीवन उसका संवर जाता है।
आपके हर सपने को मिले नई उड़ान,
नवरात्रि दे आपको खुशियों का आसमान।
Happy Navratri 2026!
इन संदेशों को आप अपनी भाषा में थोड़ा बदलकर भी भेज सकते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी हों और जीवन में खुशियों की बाढ़ आए। सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष