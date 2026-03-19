Happy Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर इन 10 मैसेज से शुभकामनाएं भेज अपनों पर बरसाएं माता रानी का आशीर्वाद
चैत्र नवरात्रि का नौ दिवसीय उत्सव ना केवल मां के नौ स्वरूपों की आराधना का समय है, बल्कि परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने का भी अवसर है। नवरात्रि की शुभकामनाएं भेजने का सबसे सुंदर तरीका है हृदय से निकले शब्द, जो मां की कृपा और प्रेम का संदेश देते हैं।
19 मार्च यानी आज से चैत्र नवरात्रि 2026 का पावन पर्व शुरू हो गया है। इस दौरान भक्तजन मां दुर्गा की भक्ति में डूबकर हम सभी नई ऊर्जा, सकारात्मकता और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। यह नौ दिवसीय उत्सव ना केवल मां के नौ स्वरूपों की आराधना का समय है, बल्कि परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने का भी अवसर है। नवरात्रि की शुभकामनाएं भेजने का सबसे सुंदर तरीका है हृदय से निकले शब्द, जो मां की कृपा और प्रेम का संदेश देते हैं। नीचे दिए गए 10 प्यार से भरे भावपूर्ण मैसेज को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कार्ड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मैसेज से अपनों पर माता रानी का आशीर्वाद बरसता रहेगा।
1
मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले हर बार,
आपका जीवन बने खुशियों का संसार।
हर कदम पर सफलता का साथ मिले,
नवरात्रि में सजे आपके सपनों की बारात।
जय माता दी! शुभ नवरात्रि!
2
मां की आराधना से मिटे हर अंधकार,
जीवन में बरसे खुशियों की बौछार।
हर इच्छा पूरी हो आपकी,
नवरात्रि में मिले अपार प्यार और सुख।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
3
भक्ति की शक्ति से जीवन सजे रंगों से,
हर दिन खुशियों के नए गीत गाए जाएं।
मां दुर्गा करें हर मनोकामना पूरी,
आपके और अपनों के बीच कभी न आए दूरी।
जय अम्बे मां! हैप्पी नवरात्रि!
4
मां की कृपा से जीवन में फैले प्रकाश,
हर दिल में बसे खुशियों का वास।
नवरात्रि लाए नई उमंग और आशा,
आपके हर दिन बने विशेष और खास।
माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे!
5
मां का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे,
हर दुख-क्लेश आपसे दूर भागे।
नवरात्रि का पर्व लाए खुशियां अपार,
आपका जीवन बने सदा सुख-समृद्धि का संसार।
शुभ नवरात्रि 2026!
6
हर सुबह हो मां दुर्गा का नाम,
हर शाम पहुंचे खुशियों का पैगाम।
दुख-दर्द सब दूर हो जाएं,
नवरात्रि में मुस्कानें खिलखिलाएं।
जय माता दी! खुश रहें आप!
7
मां दुर्गा की कृपा से हर राह आसान हो,
आपके जीवन में खुशियों का महल बने।
हर सपना पूरा हो आपका,
नवरात्रि में हर पल त्योहार सा मनाए।
हार्दिक शुभकामनाएं!
8
मां की ममता से भरा रहे आपका संसार,
हर दिल में फैले प्रेम का अपार समंदर।
नवरात्रि में खुशियां बरसें झूम-झूम कर,
जीवन महके हर पल मुस्कुराकर।
जय भवानी!
9
मां की भक्ति से मिले मन को सुकून,
हर दिल में जगे नया उत्साह और जुनून।
नवरात्रि का पर्व लाए खुशियों की लहर,
आपका जीवन बने सुंदर और अनमोल उपहार।
नवरात्रि मुबारक!
10
मां दुर्गा की कृपा बरसे हर पल आपके ऊपर,
जीवन में आए खुशियों की बहार सदा।
हर दुख-दर्द दूर हो जाए,
नवरात्रि में आपका जीवन मुस्कुराए हमेशा।
जय माता दी! हैप्पी चैत्र नवरात्रि 2026!
इन मैसेज को भेजकर आप न केवल अपनों को खुश करेंगे, बल्कि मां दुर्गा की कृपा का संदेश भी फैलाएंगे। नवरात्रि के इन नौ दिनों में व्रत, पूजा और भक्ति के साथ-साथ प्रेम और सद्भावना बांटें। माता रानी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष