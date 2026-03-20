Navratri Day 2 Wishes: 'कष्टों से मिलेगी मुक्ति'...नवरात्रि के दूसरे दिन भेजें मां ब्रह्मचारिणी के टॉप 10 शुभकामना संदेश
Navratri 2026 Day 2 Maa Brahmacharini Wishes : अगर आप भी अपने दोस्तों और परिजनों के जीवन से सारे कष्ट और रोग दूर करके उन तक मां ब्रह्मचारिणी का आशीष पहुंचाना चाहते हैं तो भेजें नवरात्रि के दूसरे दिन के ये टॉप 10 शुभकामना संदेश।
Maa Brahmacharini Wishes In Hindi : हिंदू धर्म में नवरात्रि के नौ दिनों का बेहद खास महत्व माना गया है। शक्ति और उपासना के इस पर्व का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की देवी माना जाता है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। अगर आप भी अपने दोस्तों और परिजनों के जीवन से सारे कष्ट और रोग दूर करके उन तक मां ब्रह्मचारिणी का आशीष पहुंचाना चाहते हैं तो भेजें नवरात्रि के दूसरे दिन के ये टॉप 10 शुभकामना संदेश।
नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए मां ब्रह्मचारिणी के टॉप 10 शुभकामना मैसेज, कोट्स, शुभकामना संदेश
1- जय माँ ब्रह्मचारिणी।।
माँ ब्रह्मचारिणी आपको अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य दें।
हैप्पी शुभ नवरात्रि 2026
2- माँ की महिमा का गुणगान करो
नवरात्रि में तुम माँ का ध्यान करो
सारे कष्टों से मिलेगी मुक्ति
अबकी बार कुछ दिन उपवास करो
3- आपके जीवन की हर ख्वाहिश हो पूरी
आपके दिल की कोई आरजू रहे ना अधूरी
करते है हृदय से माँ दुर्गा की विनती
आपकी हर मनोकामना हो पूरी
4- या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
हैप्पी शुभ नवरात्रि 2026
5- श्रद्धा भाव कभी कम ना करना,
दुख में हंसना गम ना करना
घट-घट की माँ जाननहारी
हर लेंगी सारी पीड़ा तुम्हारी
6- देवी के कदम आपके घर में आएं
आप खुशियों से नहाएं
परेशानी आपसे आंखें चुराएं
नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं
7-नवरात्रि का हर दिन
आपके जीवन में नई उमंग लाए,
और हर सपना साकार हो जाए.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
8-मां दुर्गा के नौ रूप देंगे आपको बल,
नवरात्रि का यह पर्व सफल करे आपका हर कल
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
9-भक्ति का ये रंग चढ़े ऐसा,
हर दिल में मां का बसेरा हो,
जीवन में खुशियों का सवेरा हो.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
10-जगत जननी मां जगदंबा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें.
चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं.”
जय माता दी!
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।