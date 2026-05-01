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Buddha Purnima 2026 wishes: प्रेम धारा बनके बहो, सच का साथ दो, बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

May 01, 2026 07:41 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में अहिंसा, सत्य, करुणा और शांति का संदेश दिया, जो आज भी लोगों को सही राह दिखाता है। इस खास अवसर पर लोग एक दूसरों को अपने-अपने अंदाज में बधाई दे सकते हैं। नीचे कुछ शानदार बधाई संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।

Buddha Purnima 2026 wishes: प्रेम धारा बनके बहो, सच का साथ दो, बुद्ध पूर्णिमा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Buddha Purnima 2026: आज यानी 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल यह वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, इसलिए इसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी तिथि को भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में अहिंसा, सत्य, करुणा और शांति का संदेश दिया, जो आज भी लोगों को सही राह दिखाता है। इस दिन बौद्ध धर्म सहित तमाम लोग मठों में जाते हैं। घर पर दीपक जलाते हैं और ग्रंथों का पाठ करते हैं। इसके अलावा इस खास अवसर पर लोग एक दूसरों को अपने-अपने अंदाज में बधाई दे सकते हैं। नीचे कुछ शानदार बधाई संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।

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बुद्ध पूर्णिमा 2026 पर भेजें ये बधाई संदेश

1. जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी,
लेकिन बुद्ध की तरह धैर्य और शांति बनाए रखें,
इस बुद्ध जयंती को पूरे मन से मनाएं,
हर विचार और हर कर्म में प्रेम रखें।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

2. ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर चारों ओर शांति फैलाएं,
इस पावन बुद्ध पूर्णिमा पर सुख और समृद्धि का स्वागत करें।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

3. ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे,
आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो,
आपकी हर इच्छा पूरी हो।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

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4. प्रेम, सरलता और शांति ही
भगवान बुद्ध का संदेश है,
इस बुद्ध पूर्णिमा पर
आपके जीवन में खुशहाली आए, यही कामना है।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

5. आपके दिल में अच्छे विचार बसें,
और आपके शब्द हमेशा सच्चे हों,
इस बुद्ध पूर्णिमा पर आपको अनमोल शांति प्राप्त हो।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

6. हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है
खुद पर विजय प्राप्त करना,
क्योंकि वही सच्ची जीत है।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

7. बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि,
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

8. प्रेम की धारा बनकर बहते रहें,
सत्य का हमेशा साथ निभाएं,
अच्छा सोचें और अच्छा कहें,
आपके लिए यह बुद्ध पूर्णिमा मंगलमय हो।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

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9. आपके मन में सुख और शांति बनी रहे,
उन्नति के साथ जीवन में सुकून भी मिले,
और आपका जीवन प्रेम से भरपूर रहे।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

10. भगवान बुद्ध आपको प्रेम, शांति और
सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

11. ईश्वर का आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहे,
आपके जीवन में सुख-समृद्धि आए,
और आपकी हर इच्छा पूरी हो।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

12. सुख, शांति और संतोष के प्रतीक,
श्रद्धा और अहिंसा के संदेशवाहक को
आज हृदय से नमन।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

13.
यह पर्व शांति और प्रेम का संदेश लेकर आया है,
जिस भगवान ने हमें प्रेम और शांति का मार्ग दिखाया,
आज उन्हीं का पावन दिन है।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

14.
दिल में अच्छे विचार रहें,
और वाणी में सच्चाई हो,
इस बुद्ध पूर्णिमा पर
आपको अनमोल शांति मिले,
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

15.
न सुख हमेशा रहता है, न दुख स्थायी है,
समय क्षणभंगुर है और शरीर नश्वर,
इस विशाल संसार में सब कुछ बदलता है,
केवल तथागत का मार्ग ही सच्चा सहारा है।
बुद्ध पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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