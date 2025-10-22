Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Bhai Dooj Wishes Photos bhaiyya dooj 2025 top 10 messages images shayari quotes status sms
Happy Bhai Dooj Wishes: भाई दूज पर टॉप 10 शायरी, कोट्स, मैसेज से दें भैय्या दूज की शुभकामनाएं

Happy Bhai Dooj Wishes: भाई दूज पर टॉप 10 शायरी, कोट्स, मैसेज से दें भैय्या दूज की शुभकामनाएं

संक्षेप: Happy Bhai Dooj Wishes Photos: इस दिन बहनें पूजन करने के बाद अपने भाई को तिलक करती हैं। बहन अपने भाई की रक्षा व लंबी आयु के लिए यह पूजन और व्रत करती है। भाई दूज का त्योहार खास बनाने के लिए शेयर करें ये शुभकामना संदेश- 

Wed, 22 Oct 2025 10:52 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Happy Bhai Dooj Wishes Photos: गुरुवार के दिन भैय्या दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहनें पूजन करने के बाद अपने भाई को तिलक करती हैं। बहन अपने भाई की रक्षा व लंबी आयु के लिए यह पूजन और व्रत करती है। अपनों का भाई दूज का त्योहार खास बनाने के लिए शेयर करें ये शुभकामना संदेश-

भाई दूज पर टॉप 10 शायरी, कोट्स, मैसेज से दें भैय्या दूज की शुभकामनाएं

प्यारे भाई को दिल से शुभकामनाएं,

भाई दूज का पावन त्योहार हो खुशियों से भरा,

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई, तेरे और मेरे रिश्ते का बंधन है विश्वास और अपनापन,

तेरे माथे पर लगाऊं चंदन का तिलक,

मांगू दुआएं तेरे सुखमय जीवन की हर पल

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें:कल 5 शुभ मुहूर्त में करें भाई दूज का तिलक, दोपहर 02:54 बजे तक रहेगा राहुकाल
ये भी पढ़ें:भाई दूज की पूजा और तिलक कैसे करें, नोट कर लें विधि और मुहूर्त

भाई बहन के रिश्ते का प्यार और दूज की मिठास,

दोनों में झलके अपनापन और विश्वास

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई-बहन का रिश्ता है सबसे प्यारा,

इसी रिश्ते में बसता है सारा संसार हमारा

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई की कलाई पर प्यार का धागा,

बहन के मन में दुआओं का समंदर

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

बहन के माथे का तिलक,

भाई के जीवन का मान,

यही है भाई दूज की असली पहचान

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

रिश्ता है ये दिल से जुड़ा,

इसमें प्यार का नहीं कोई माप,

बहन करे आरती,

भाई दे उपहार,

यही है भाई दूज का सुहाना त्यौहार

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन का टीका,

नारियल का उपहार,

भाई की उम्मीद और बहना का प्यार,

खुशियों से झूमे आपका ये त्योहार

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

रोली, चंदन और तिलक संग आई है बहना,

भैया दूज का पर्व है सबसे सुहाना,

स्नेह और प्रेम का बंधन है ये प्यारा

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

आरती की थाली सजा कर,

कुमकुम से तिलक लगाऊं,

तेरे उजले भविष्य की कामना करूं,

कभी न आए तुझ पर कोई संकट, बस यही दुआ मांगू

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

लाल गुलाबी रंग से सजा संसार,

सूरज की किरणें, खुशियों की हो बहार,

चांदनी छू ले अपनों का प्यार,

आपको मुबारक हो भाई दूज का त्योहार

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Bhai Dooj
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने