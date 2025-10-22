Happy Bhai Dooj Wishes: भाई दूज पर टॉप 10 शायरी, कोट्स, मैसेज से दें भैय्या दूज की शुभकामनाएं

संक्षेप: Happy Bhai Dooj Wishes Photos: इस दिन बहनें पूजन करने के बाद अपने भाई को तिलक करती हैं। बहन अपने भाई की रक्षा व लंबी आयु के लिए यह पूजन और व्रत करती है। भाई दूज का त्योहार खास बनाने के लिए शेयर करें ये शुभकामना संदेश-

Wed, 22 Oct 2025 10:52 PM

Happy Bhai Dooj Wishes Photos: गुरुवार के दिन भैय्या दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहनें पूजन करने के बाद अपने भाई को तिलक करती हैं। बहन अपने भाई की रक्षा व लंबी आयु के लिए यह पूजन और व्रत करती है। अपनों का भाई दूज का त्योहार खास बनाने के लिए शेयर करें ये शुभकामना संदेश-

भाई दूज पर टॉप 10 शायरी, कोट्स, मैसेज से दें भैय्या दूज की शुभकामनाएं प्यारे भाई को दिल से शुभकामनाएं,

भाई दूज का पावन त्योहार हो खुशियों से भरा,

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई, तेरे और मेरे रिश्ते का बंधन है विश्वास और अपनापन,

तेरे माथे पर लगाऊं चंदन का तिलक,

मांगू दुआएं तेरे सुखमय जीवन की हर पल

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई बहन के रिश्ते का प्यार और दूज की मिठास,

दोनों में झलके अपनापन और विश्वास

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई-बहन का रिश्ता है सबसे प्यारा,

इसी रिश्ते में बसता है सारा संसार हमारा

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई की कलाई पर प्यार का धागा,

बहन के मन में दुआओं का समंदर

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

बहन के माथे का तिलक,

भाई के जीवन का मान,

यही है भाई दूज की असली पहचान

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

रिश्ता है ये दिल से जुड़ा,

इसमें प्यार का नहीं कोई माप,

बहन करे आरती,

भाई दे उपहार,

यही है भाई दूज का सुहाना त्यौहार

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन का टीका,

नारियल का उपहार,

भाई की उम्मीद और बहना का प्यार,

खुशियों से झूमे आपका ये त्योहार

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

रोली, चंदन और तिलक संग आई है बहना,

भैया दूज का पर्व है सबसे सुहाना,

स्नेह और प्रेम का बंधन है ये प्यारा

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

आरती की थाली सजा कर,

कुमकुम से तिलक लगाऊं,

तेरे उजले भविष्य की कामना करूं,

कभी न आए तुझ पर कोई संकट, बस यही दुआ मांगू

भैय्या दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

लाल गुलाबी रंग से सजा संसार,

सूरज की किरणें, खुशियों की हो बहार,

चांदनी छू ले अपनों का प्यार,

आपको मुबारक हो भाई दूज का त्योहार