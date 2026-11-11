Happy Bhai Dooj Wishes, भाई दूज की बधाई: टॉप 12 मैसेज, फोटो, शायरी शेयर दें भाई दूज की शुभकामनाएं
Happy Bhai Dooj Wishes in hindi: अपने खास रिश्तेदारों, और दोस्तों के साथ इन शानदार शुभकामनाओं को आप इंस्टा रील, स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, स्टोरी और कैप्शन के मध्याम से शेयर कर सकते हैं। इस भैया दूज इन मैसेज को शेयर कर अपनों का त्योहार स्पेशल बनाएं।
Happy Bhai Dooj Wishes in hindi Bhai Dooj ki shubhkamnaye: आज के दिन भाई दूज का पवन पर्व मनाया जा रहा है। अपने खास रिश्तेदारों, परिवार जनों, और दोस्तों के साथ इन शानदार शुभकामनाओं को आप इंस्टा रील, स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, स्टोरी और कैप्शन के मध्याम से शेयर कर सकते हैं। इस भैया दूज डिजिटल रूप से आप इन मैसेज को शेयर कर अपनों का ये त्योहार स्पेशल बना सकते हैं। आगे पढ़ें भाई और बहन के पर्व भाई दूज की शायरी और शुभकामनाएं -
भाई दूज की बधाई: टॉप 12 मैसेज, फोटो, शायरी शेयर दें भाई दूज की शुभकामनाएं
1. भाई दूज का त्योहार खुशियों की सौगात लाए,
तुम्हारे जीवन में हर सपना सच हो जाए,
चेहरे पर तुम्हारे हमेशा मुस्कान बनी रहे,
हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आए
2. रिश्ता हमारा हमेशा यूं ही प्यारा बना रहे,
हर मुश्किल में एक-दूजे का सहारा बना रहे,
खुशियों से सजी रहे तुम्हारी जिंदगी की राह,
भाई दूज पर पूरी हो तुम्हारी हर चाह
3. माथे पर तिलक और दिल में ढेर सारा प्यार,
भाई-बहन का रिश्ता है सबसे अनमोल उपहार,
ईश्वर तुम्हें हर मुश्किल से दूर रखे,
तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरपूर रखे
4. बचपन की शरारतें हमेशा याद आती रहें,
हमारी प्यारी बातें चेहरे पर मुस्कान लाती रहें,
तुम्हारे जीवन में कभी गम का साया न आए,
भाई दूज तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए
5. हर सुबह तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद जगाए,
हर शाम तुम्हारे लिए सुकून लेकर आए,
सफलता के फूल तुम्हारी राहों में खिलते रहें,
तुम हमेशा अपनों के प्यार में मुस्कुराते रहें
6. न रूठने का डर हो,
न बिछड़ने की बात हो,
हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार की बरसात हो,
हर जन्म में मिले हमें ऐसा ही साथ,
भाई दूज पर बस इतनी सी है दिल की बात
7. तुम्हारी हर ख्वाहिश को नया आसमान मिले,
तुम्हारे हर प्रयास को सफलता का मुकाम मिले,
जीवन में खुशियों की कभी कमी न हो,
तुम्हें हर कदम पर अपनों का साथ मिले
8. कभी हंसी,
कभी शरारत,
कभी मीठी तकरार,
इन्हीं यादों से खूबसूरत है हमारा संसार,
यह रिश्ता हमेशा यूं ही महकता रहे,
हमारे दिलों में प्यार का दीपक जलता रहे
9. भाई दूज का यह पावन त्योहार आया है,
संग अपने खुशियों का संदेश लाया है,
ईश्वर तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाए,
हर सपना तुम्हारा हकीकत बन जाए
10. तुम्हारी राहों में खुशियों के फूल बिछे रहें,
तुम्हारे दिल में हमेशा सुंदर सपने सजे रहें,
हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिले तुम्हें,
जीवन में सफलता के नए रास्ते मिलें तुम्हें
11. भाई-बहन का रिश्ता है दिल का अनमोल एहसास,
दूर रहकर भी रहता है एक-दूजे के पास,
यह अपनापन कभी कम न होने पाए,
हर भाई दूज हमारे रिश्ते को और करीब लाए
12. तुम्हारे चेहरे की हंसी कभी कम न हो,
तुम्हारी आंखों में कोई गम न हो,
हर दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा रहे,
तुम्हारा जीवन प्यार और सम्मान से सजा रहे
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
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साप्ताहिक राशिफल
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नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
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