Happy Bhai Dooj Wishes 2026: 'रिश्ता कभी कमजोर ना हो..!', भाई दूज पर शेयर करें दुआओं भरे ये खास मैसेज
Happy Bhai Dooj Wishes in hindi: भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर शुभ मुहूर्त में तिलक करती हैं और बदले में भाई उपहार देते हैं। भाई-बहन के स्नेह के प्रतीक इस त्योहार पर लोग अपनों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं।
Happy Bhai Dooj Wishes 2026: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज के साथ ही दिवाली के पंचदिवसीय पर्व का समापन भी हो जाता है। त्योहारों की खुशी और उल्लास अपनों का साथ मिलने से ही पूरी होती है लेकिन जब भाई-बहन के रिश्ते या साथ की बात हो तो त्योहार का मजा दोगुना हो जाता है। 11 नवंबर 2026 को दिवाली भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। भाई भी बहन को रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। इस दिन को और खास बनाने के लिए भाई-बहन एक-दूसरे को खास शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप भी दिवाली भाई दूज की इन बेस्ट मैसेज से बधाई भेज सकते हैं।
बहन को भेजें भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं:
1. भाई-बहन का रिश्ता रहे हमेशा खास,
खुशियों से भरा रहे आपके जीवन का हर एहसास
भाई दूज पर यही दुआ है हमारी,
बनी रहे भाई-बहन की जोड़ी प्यारी।
शुभ भाई दूज 2026
2. माथे पर तिलक और हाथों में प्यार,
खुशियों से महकता रहे आपका संसार
भाई दूज पर मिले आपको खुशी अपार,
सलामत रहे मेरी बहन का संसार।
3. चंदन का तिलक लगाऊं और आरती का दीप जलाऊं,
हर जन्म में तुमको ही बहन बनाऊं,
भगवान से बस यही प्रार्थना करुं
भाई दूज की शुभकामनाएं!
4. रिश्ता हमारा कभी कमजोर न पड़े,
खुशियों का कोई पल दूर न हो।
हर जन्म में मिले बहन का साथ,
यही दुआ है दिन और रात।
5. चांद की रोशनी जीवन में छा जाए,
हर मुश्किल आपके रास्ते से हट जाए।
भाई दूज पर भाई की बस यही है दुआ,
आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए।
शुभ भाई दूज 2026
भाई को इन मैसेज से भेजें भाई दूज की शुभकामनाएं:
6. ना दौलत चाहिए और ना चाहिए कोई खजाना,
बस सलामत रहे बहन का संसार।
हर मुश्किल आपके दूर हो जाए,
खुशियों से आपका घर सजता रहे।
भाई दूज की शुभकामनाएं
7. तिलक लगाकर मांगूं यही दुआ,
खुशियों से भरा रहे बहन का संसार।
उम्र लंबी हो और सपने हो जाएं आपके पूरे,
कभी न हों खुशियों से तुम दूर।
8. बचपन की शरारतें, वो मीठी तकरार,
हमेशा याद आएगा आपका प्यार।
भाई दूज पर बस इतना कहना है,
तुमसे ही तो मेरा संसार सुहाना।
9. हर भाई की दुआ में बहन का नाम हो,
बहन की हर खुशी भाई के नाम हो।
कभी नहीं आए रिश्ते में कोई तकरार,
भाई दूज पर पूरी हो आपकी हर मुराद।
10. फूलों की तरह महकता रहे संसार,
खुशियों से रोशन हो आपका सवेरा।
भाई दूज पर भाई की यही अरदास,
बना रहे हमेशा आपका प्यार और विश्वास।
भाई दूज पर भेजें अपनों को ये शुभकामनाएं:
11. सात जन्मों तक बना रहे यह प्यारा रिश्ता,
कभी कम न हो एक-दूजे के लिए फरिश्ता।
हर राह में खुशियां तुम्हारे कदम चूमें,
भाई दूज पर आपके सच हो जाएं सपने।
12. भाई हो तो तुम्हारे जैसा प्यारा,
जिसके होने से रोशन है जीवन सारा।
ईश्वर से यही दुआ बार-बार करते हैं,
तुम्हारी खुशियों के लिए कामना करते हैं।
13. तिलक की रोली में प्यार सजाया है,
मिठाई में खुशियों का स्वाद मिलाया है।
भाई दूज का यह पावन त्योहार आया है,
आपके लिए ढेरों आशीष भेजा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान