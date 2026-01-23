बसंत पंचमी के मौके पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां, बसंत की आई है बहार…

संक्षेप: बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, जब मौसम में हल्की गर्माहट आती है और चारों तरफ हरियाली और रंग नजर आने लगते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था।

Happy Basant Panchami 2026 Wishes : बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, जब मौसम में हल्की गर्माहट आती है और चारों तरफ हरियाली और रंग नजर आने लगते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। लोग किताब, कॉपी, पेन और वाद्य यंत्र पूजा में रखते हैं और मां से ज्ञान व समझ का आशीर्वाद मांगते हैं। बसंत पंचमी को बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन बिना किसी अलग मुहूर्त के कई मांगलिक काम भी किए जाते हैं। बसंत पंचमी खुशियों, नई शुरुआत और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। इसी खुशी को अपनों के साथ बांटने के लिए लोग एक-दूसरे को बधाई संदेश और शायरियां भेजते हैं। अगर आप भी इस बसंत पंचमी पर अपने परिवार, दोस्तों या करीबियों को कुछ खास भेजना चाहते हैं, तो नीचे दी गई शायरियां भेज सकते हैं-

Happy Basant Panchami 2026 Wishes- बसंत की आई है बहार,

खुशियों से भर जाए संसार,

मां सरस्वती दें ज्ञान अपार,

जीवन हो उज्ज्वल हर बार।

पीले रंग की छाई है शान,

ज्ञान का बढ़े हर दिन मान,

मां सरस्वती का मिले वरदान,

सफल हो जीवन, बने पहचान।

बसंत पंचमी का शुभ दिन आया,

हर मन में उल्लास समाया,

मां सरस्वती करें कृपा अपार,

ज्ञान से भर दे जीवन सार।

वीणा की मधुर तान बजे,

अज्ञान का अंधेरा हटे,

मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले,

हर सपना साकार हो जाए।

बसंत लाया नई उमंग,

जीवन में भरे खुशियों के रंग,

मां सरस्वती करें मार्गदर्शन,

सफलता बने हर कदम संग।

ज्ञान की ज्योति जलती रहे,

हर मुश्किल आसान बनती रहे,

मां सरस्वती का साथ मिले,

जीवन में तरक्की होती रहे।

पीले फूलों की महक छाई,

बसंत पंचमी खुशियां लाई,

मां सरस्वती दें बुद्धि बल,

हर प्रयास हो सफल आज ही।

बसंत पंचमी का पर्व महान,

देता है ज्ञान का वरदान,

मां सरस्वती की हो कृपा,

जीवन बने सुखी और आसान।

नई शुरुआत का दिन है आज,

ज्ञान से सजे हर काम-काज,

मां सरस्वती का आशीष मिले,

सपनों को मिले नई उड़ान।

बसंत की बयार संग लाए,

सफलता हर द्वार पर आए,

मां सरस्वती का आशीर्वाद,

जीवन में खुशहाली छाए।

ज्ञान, कला और संगीत का दिन,

हर विद्यार्थी करे नमन,

मां सरस्वती की कृपा से,

सफल हो जीवन हर क्षण।

बसंत पंचमी की शुभ बेला,

खुशियों से भरे हर मेला,

मां सरस्वती करें उपकार,

ज्ञान से रोशन हो संसार।

पीले वस्त्र, पीली मिठास,

बसंत पंचमी का है एहसास,

मां सरस्वती दें आशीष,

जीवन में हो विकास।

बसंत आया मुस्कान लाया,

हर दिल में उत्साह जगाया,

मां सरस्वती की कृपा से,

हर लक्ष्य पास आया।

ज्ञान की देवी करें सहाय,

हर मुश्किल हो जाए विदा,

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं,

सफलता रहे सदा।

बसंत पंचमी का पावन दिन,

ज्ञान बढ़े हर एक क्षण,

मां सरस्वती का साथ मिले,

जीवन बने सुंदर और धन्य।

नई सोच, नया उजाला,

बसंत ने सबको संभाला,

मां सरस्वती दें ज्ञान अपार,

जीवन हो खुशहाल निराला।

बसंत पंचमी का पर्व लाया,

हर चेहरे पर मुस्कान छाया,

मां सरस्वती का वरदान मिले,

हर सपना सच बन पाया।

ज्ञान की राह पर चलें हम,

मां सरस्वती रखें हर दम,

बसंत पंचमी की बधाई,

सफलता चूमे हर कदम।

बसंत पंचमी का शुभ संदेश,

ज्ञान से सजे हर परिवेश,

मां सरस्वती का आशीर्वाद,