Happy Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी पर अपनों को भेजें ये शुभकामनाएं, ऐसे कहें ‘हैप्पी बसंत पंचमी’

संक्षेप:

Happy Basant Panchami 2026 Wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी का पर्व माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

Jan 23, 2026 07:43 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना गया है। यह दिन वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है और मां सरस्वती की पूजा के लिए खास होता है। इस दिन बिना किसी अलग मुहूर्त के कई मांगलिक काम किए जा सकते हैं। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मां सरस्वती की पूजा के दौरान किताब, कॉपी, पेन और वाद्य यंत्र रखना अच्छा होता है। पीली मिठाई का भोग लगाकर मां से ज्ञान और समझ की कामना की जाती है। इस मौके पर लोग मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करते हैं और अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर आप भी इस खास दिन अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए संदेश भेज सकते हैं।

Happy Basant Panchami 2026 Wishes & Messages

पीले-पीले सरसों के फूल,

आसमान में उड़े पतंग,

आपके जीवन में हमेशा

छाए बसंत के रंग।

हैप्पी बसंत पंचमी 2026

सरस्वती पूजा का प्यारा त्योहार,

जीवन में लाए खुशियां अपार,

मां सरस्वती करें आप पर कृपा,

हर दिन मिले ज्ञान का उपहार।

हैप्पी बसंत पंचमी

जीवन में आए बसंत की बहार,

खुशियों से भर जाए हर एक संसार,

मां सरस्वती का मिले आशीर्वाद,

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं बार-बार।

वीणा हाथ में लेकर मां सरस्वती आएं,

ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलाएं,

आपके हर काम में मिले सफलता,

बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई।

मां सरस्वती दें ज्ञान का वरदान,

सफलता से भर जाए आपकी पहचान।

बसंत पंचमी 2026 की शुभकामनाएं।

सरस्वती पूजा का पावन दिन,

ज्ञान-बुद्धि से रोशन हो हर एक मन।

आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं।

बसंत पंचमी का शुभ दिन आया,

हर मन में उल्लास समाया।

मां सरस्वती करें कृपा अपार,

ज्ञान से भर दे जीवन सार।

पीले फूलों की महक छाई,

बसंत पंचमी खुशियां लाई।

मां सरस्वती दें बुद्धि बल,

हर प्रयास हो सफल आज ही।

ज्ञान की ज्योति जलती रहे,

हर मुश्किल सरल बनती रहे।

मां सरस्वती का साथ मिले,

जीवन में तरक्की होती रहे।

बसंत लाया नई उमंग,

जीवन में भरे खुशियों के रंग।

मां सरस्वती करें मार्गदर्शन,

सफलता बने हर कदम संग।

वीणा की मधुर तान बजे,

अज्ञान का अंधेरा सजे।

मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले,

हर सपना साकार हो जाए।


नई शुरुआत का दिन है आज,

ज्ञान से सजे हर काम-काज।

मां सरस्वती का आशीष मिले,

सपनों को मिले नई उड़ान।

बसंत पंचमी का पर्व महान,

देता है ज्ञान का वरदान।

मां सरस्वती की हो कृपा,

जीवन बने सुखी और आसान।

पीले वस्त्र, पीली मिठास,

बसंत पंचमी का है एहसास।

मां सरस्वती दें आशीष,

जीवन में हो विकास।

ज्ञान, कला और संगीत का दिन,

हर विद्यार्थी करे नमन।

मां सरस्वती की कृपा से,

सफल हो जीवन हर क्षण।

बसंत की बयार संग लाए,

सफलता हर द्वार पर आए।

मां सरस्वती का आशीर्वाद,

जीवन में खुशहाली छाए।

बसंत आया मुस्कान लाया,

हर दिल में उत्साह जगाया।

मां सरस्वती की कृपा से,

हर लक्ष्य पास आया।

ज्ञान की देवी करें सहाय,

हर मुश्किल हो जाए विदा।

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं,

सफलता रहे सदा।

नई सोच, नया उजाला,

बसंत ने सबको संभाला।

मां सरस्वती दें ज्ञान अपार,

जीवन हो खुशहाल निराला।

ज्ञान की राह पर चलें हम,

मां सरस्वती रखें हर दम।

बसंत पंचमी की बधाई,

सफलता चूमे हर कदम।

बसंत पंचमी का शुभ संदेश,

ज्ञान से सजे हर परिवेश।

मां सरस्वती का आशीर्वाद,

जीवन में हो खुशियों का प्रवेश।

