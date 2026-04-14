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Happy Baisakhi 2026 Wishes: खुशियों की फुहार और अपनों का प्यार…वैशाखी पर आज भेजें ये टॉप 10 बधाई संदेश

Apr 14, 2026 07:03 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आज वैशाखी है और आज के दिन को नई शुरुआत और नई उम्मीद के रूप में देखा जाता है। ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज अपनों को खास अंदाज में बधाई कैसे दी जाए? नीचे पढ़ें आसान से बधाई संदेश-

Happy Baisakhi 2026 Wishes: खुशियों की फुहार और अपनों का प्यार…वैशाखी पर आज भेजें ये टॉप 10 बधाई संदेश

Baisakhi Wishes in Hindi: आज बैसाखी का त्योहार है। इस दिन को खुशी, उल्लास और नए शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। खासकर पंजाब और उत्तर भारत में इसे लोग काफी धूमधाम के साथ मनाते हैं। नई शुरुआत के दिन के रूप में इसे देखा जाता है तो हर किसी के अंदर एक अलग एनर्जी देथी जाती है। मान्ता है कि ये दिन किसानों के लिए सबसे खास होता है। दरअसल इस दौरान नई फसल पककर तैयार होती है। कुल मिलाकर आज के दिन को इस तरह से देखा जाता है कि मेहनत का फल मिलने वाला है।

तमाम लोग आज गुरुद्वारे जाकर मत्था टेककर वाहे गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपनों के साथ खुशियां बांटने हैं। इसी के साथ लोग अपनों को वैशाखी की बधाइयां देते हैं। अगर आप भी दोस्तों और रिश्तेदारों को आज के दिन खास संदेश भेजना चाहते हैं तो एक नजर नीचे डालें-

वैशाखी पर भेजने के लिए हिंदी में यहां पढ़ें 15 विशेज-

1. नई फसल की तरह ही आपके जिंदगी में भी सफलता और खुशहाली की बहार आज जाए। आपको और आपके परिवार को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

2. इस बैसाखी के शुभ मौके पर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आज से हर दिन आपकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आए। वैशाखी की लख-लख बधाइयां।

3. बैशाखी के इस पावन मौके पर आपकी जिंगी में पॉजिटिव एनर्जी आए और आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खुल जाएं। वैशाखी की लख-लख बधाइयां।

4. जिस तरह से खेतों में हरियाली छा जाती है, ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी में भी खुशियां छा जाएं। आपको और आपके परिवार को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

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5. इस बैशाखी पर यही कामना करते हैं कि आपकी हर मेहनत रंग लाएं और आपके सपनों को एक नई उड़ान मिले। आप जिंदगी में खूब आगे बढ़ें। वैशाखी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।

6. नई शुरुआत का ये पावन त्योहार आपकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आए। आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे और आप हमेशा खुश रहें। वैशाखी की लख-लख बधाइयां।

Baisakhi 2026

7. खुशियों की फुहार और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको आपके परिवार को बैसाखी का त्योहार। आप हमेशा ऐसे ही हंसते-मुस्कुराते रहें।

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8. आज के दिन वाहे गुरु जी का आशीर्वाद आपकी और आपके अपनों की जिंदगी को खुशियों से भर दें। आप हमेशा तरक्की की राह पर ही चलें। हैप्पी बैसाखी।

9. बैशाकी के इस खास मौके पर दुआ है कि आपके घर में हमेशा खुशहाली और तरक्की बनी रहे। आप और आपके अपनों के बीच हमेशा प्यार बना रहें। आपको और आपके परिवार को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

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10. आज बस यही कामना है कि इस बैसाखी पर आपके सभी सपने पूरे हो जाएं और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। बैशाखी की लख-लख बधाइयां।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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