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Happy Bada Mangal 2026: इन प्यार भरे 11 मैसेज से अपने प्रियजनों को दें बड़े मंगल की शुभकामनाएं

May 05, 2026 07:51 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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5 मई 2026 यानी आज पहला बड़ा मंगल है। इस दिन संकटमोचन बजरंगबली की पूजा-अर्चना की जाती है। बड़े मंगल के दिन अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना ना सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हनुमान जी की कृपा भी आमंत्रित करता है।

Happy Bada Mangal 2026: इन प्यार भरे 11 मैसेज से अपने प्रियजनों को दें बड़े मंगल की शुभकामनाएं

ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को मनाया जाने वाला बड़ा मंगल हनुमान जी की भक्ति का विशेष पर्व है। इस दिन संकटमोचन बजरंगबली की पूजा-अर्चना, कीर्तन और भंडारे बड़े उत्साह से आयोजित किए जाते हैं। साल 2026 में अधिकमास के कारण इस बार 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जो 5 मई से शुरू होकर 23 जून तक चलेंगे।

बड़े मंगल के दिन अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना ना सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हनुमान जी की कृपा भी आमंत्रित करता है। नीचे दिए गए 11 प्यारे और भावपूर्ण मैसेज आप अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं।

1

अंजनी के लाल तू, संकटों का नाश करे,

राम के नाम से तू, हर गुनाह माफ करे।

तेरी भक्ति में जो लीन, उसे कभी ना हार मिले,

प्रभु श्रीराम के दुलारे, जीवन को तू संवार दे।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

2

संकट मोचन नाम तिहारो,

जो जपे फल पाए प्यारो।

बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं!

3

पवनपुत्र आए हैं आशीर्वाद देने,

हर दुख-संकट से आपको बचाने।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

4

श्रीराम के दुलारे हनुमान,

तेरी भक्ति में शक्ति अपार।

सिया-राम के सेवक बनकर,

तूने किया सब का उद्धार।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

5

बजरंग बली की जिस पल कृपा हो जाएगी,

दुनिया की बेशक हर कमजोरी मिट जाएगी।

करो भक्ति ऐसे जैसे वो देख रहे हैं सब यहां,

अंजनी पुत्र की भक्ति हर संकट मिटाएगी।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

6

जिनके मन में बसे हैं श्रीराम,

जिनके तन में हैं श्री राम,

जग में हैं वो ही सबसे बलवान,

ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान।

जय श्रीराम, जय श्रीराम जय हनुमान।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

7

सवेरे सवेरे ले हनुमान जी का नाम,

सिद्ध करेंगे वो तुम्हारे सब काम।

न रहेगा कोई दुख बाकी ऐ मनुज,

करेंगे सब असुरों का काम तमाम।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

8

भूत-पिशाच कुछ निकट न आवे,

भय उसका कुछ बिगाड़ न पावे।

पवन पुत्र का है यह आशीर्वाद,

स्वप्न में मुझको श्रीराम बुलावे।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

9

अर्ज मेरी सुनो अंजनी के लाल

काट दो मेरे घोर दुखों का जाल,

तुम हो मारुती-नन्दन दुख-भंजन

करूं मैं आपको दिन रात वन्दन।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

10

हनुमान तुम बिन राम हैं अधूरे,

करते तुम भक्तों के सपने पूरे।

मां अंजनि के तुम हो राजदुलारे,

राम-सीता को लगते सबसे प्यारे।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

11

दुख और कष्टों का नाश होता है,

जिसके हृदय में हनुमंत का वास होता है।

प्यार से भजे जो कोई उसका नाम,

सब संकट का विनाश होता है।

बड़े मंगल की शुभकामनाएं!

बड़ा मंगल का दिन सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है। यह हनुमान जी की भक्ति, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बूंदी के लड्डू चढ़ाना और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन के संकटों को दूर करते हैं।

आज के इस पावन अवसर पर इन खूबसूरत शुभकामना संदेशों को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। हनुमान जी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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