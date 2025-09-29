Happy Ashtami Wishes in hindi 2025 Durga Ashtami Ki Shubhkamnaye photos messages images greetings status Happy Ashtami Wishes: इस नवरात्रि भेजें सभी को अष्टमी की शुभकामनाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Happy Ashtami Wishes: इस नवरात्रि भेजें सभी को अष्टमी की शुभकामनाएं

Happy Ashtami Wishes in hindi: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025 के दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाएगी। अपनों की महाष्टमी स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें ये मैसेज-

Mon, 29 Sep 2025 02:30 PM
Happy Ashtami Wishes in hindi: इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025 के दिन पड़ रही है। इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाएगी। अष्टमी का पर्व हिन्दू धर्म में खास महत्व रखता है। इस दिन कन्या व हवन पूजन किया जाता है। ऐसे में अपनों की नवरात्रि अष्टमी खास बनाने के लिए शेयर करें ये मां की भक्ति से भरे ये शानदार बधाई मैसेज -

इस नवरात्रि भेजें सभी को अष्टमी की शुभकामनाएं

पग-पग में फूल खिले

खुशी आप सब को

इतनी मिले

कभी न हो दुखों का सामना।

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

हर युग में मुनि ज्ञानी देते

सबको यह उपदेश

जो मां दुर्गा का मनन मन से करे,

उसके कटे सब कलेश।

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

कुमकुम भरे कदमों से आए

मां दुर्गा आपके द्वार।

सुख संपत्ति मिले आपको अपार।

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

मैया हैं आती नवरात्रों में

नाचेंगे हम सब जगरातों में

मां की मूरत बसी है

आंखों में

मिलकर पूजन करेंगे नवरात्रों में।

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

जो करें मां दुर्गा का मनन,

कटे उसके सारे कलेश

युग-युग में साधु मुनि देते हैं

सबको यह उपदेश।

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

किसी की सूरत बदल गई,

किसी की नियत बदल गई,

जब से आपने पकड़ा मेरा हाथ,

माता रानी मेरी तो किस्मत ही बदल गई,

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

जगत पालनहार है मां,

मुक्ति का धाम है मां,

हमारी भक्ति का आधार है मां,

सबकी रक्षा की अवतार है मां,

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

मां की शक्ति का वास हो,

संकटों का नाश हो

हर घर में सुख शांति का वास हो,

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

जी लो जी भर के,

मां तुम्हारे साथ हैं,

किसी से क्या घबराना,

जब सिर पर दुर्गा का हाथ है।

दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

