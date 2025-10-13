Hindustan Hindi News
Happy Ahoi Ashtami Wishes 2025: संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए…अहोई अष्टमी पर शेयर करें ये खूबसूरत मैसेज

Happy Ahoi Ashtami Wishes 2025: अहोई अष्टमी का व्रत अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष मास की अष्टमी तिथि में किया जाता है। आज अहोई अष्टमी व्रत है। यह व्रत माताएं पुत्रों की सलामती के लिए रखती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 06:08 AM
Happy Ahoi Ashtami Wishes 2025, अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं-

संतान की खुशियों के लिए मां रखती है अहोई का व्रत,

पहनती है स्याहु की माला, ताकि बना रहे मां का आशीर्वाद,

करती है सच्चे मन से पूजा, ताकि बच्चों का जीवन बना रहे अच्छा

अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

मां अहोई का आशीर्वाद,

आपके परिवार पर बनी रहे,

मां अहोई की कृपा से,

आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो!

अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

अहोई अष्टमी पर मां करें आपके घर में सुख-शांति,

संतान की रक्षा और जीवन में लाए नई रोशनी

अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

सबकी संतानों पर बना रहे अहोई माता का आशीष

आओ मिलकर नवाएं मैया के चरणों में शीश.

अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं।

संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए,

अहोई अष्टमी का व्रत हो सफल,

अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

सबसे पहले माता की पूजा,

सब कुछ उसके बाद,

यही दुआ है हम सब की,

माता का सदा बरसे आशीर्वाद।

अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

आज अहोई-अष्टमी, दिन है कितना खास,

जिसमें पुत्रों के लिए, होते हैं उपवास,

चन्दन की खुशबू रेशम का हार,

सावन की सुगंध बारिश की फुहार,

राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार,

मुबारक हो आपको अहोई अष्टमी का त्योहार

मां अहोई का व्रत है आज

एक एक तारा देखूं आज

अर्ज़ दिया मेने आपको

आज कर दो अब जीवन साकार

जय मां अहोई

अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

तारों की छांव में देते हैं अर्घ्य

आपकी संतान की हो दीर्घायु

इसी कामना के साथ

अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

अहोई अष्टमी के दिन,

मां की पूजा से घर में बढ़ती है सुख-शांति,

बच्चों को मिलता है आशीर्वद,

तभी मनाते हैं अहोई अष्टमी का त्योहार

अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
