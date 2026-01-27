Hindustan Hindi News
मंगलवार पूजा: हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ कष्टों से दिलाएगी मुक्ति, जानिए इसके नियम

मंगलवार पूजा: हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ कष्टों से दिलाएगी मुक्ति, जानिए इसके नियम

मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना से शक्ति, साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है। हनुमान तांडव स्तोत्र एक शक्तिशाली स्तोत्र है। इसका नियमित पाठ मंगलवार को करने से भय, शत्रु, संकट, भूत-प्रेत बाधा और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है।

Jan 27, 2026 01:42 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
वैदिक ज्योतिष में सप्ताह के प्रत्येक दिन का संबंध किसी ग्रह और देवता से जुड़ा होता है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना से शक्ति, साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है। हनुमान तांडव स्तोत्र एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। इसका नियमित पाठ मंगलवार को करने से भय, शत्रु, संकट, भूत-प्रेत बाधा और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि यह स्तोत्र शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को भी कम करता है, क्योंकि हनुमान जी शनि दोष निवारण में सहायक माने जाते हैं।

हनुमान तांडव स्तोत्र का महत्व

हनुमान तांडव स्तोत्र हनुमान जी के तांडव नृत्य और उनके वीर स्वरूप का वर्णन करता है। इसमें सिंदूर वर्ण, लाल वस्त्र, रक्त अंग और शोभायुक्त पुच्छ का सुंदर चित्रण है। स्तोत्र में हनुमान जी को समीरनंदन, भक्त रक्षक, विपक्ष बाधक और सिद्ध कामिनी का नाम दिया गया है। यह स्तोत्र रामायण की घटनाओं जैसे समुद्र लांघना, सुग्रीव सहायता और रावण वध से जुड़ी कथाओं का संकेत देता है। इसका नियमित पाठ करने से अनावश्यक भय, रोग, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार को इस स्तोत्र का पाठ करने से शनि, राहु-केतु दोष से छुटकारा मिलता है।

हनुमान तांडव स्तोत्र

वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितम्।रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम्॥

सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं। वचस्त्वमाशु धैर्य्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न॥

भजे समीरनन्दनं, सुभक्तचित्तरञ्जनं, दिनेशरूपभक्षकं, समस्तभक्तरक्षकम्।

सुकण्ठकार्यसाधकं, विपक्षपक्षबाधकं, समुद्रपारगामिनं, नमामि सिद्धकामिनम्॥१॥

सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्य्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न।

इति प्लवङ्गनाथभाषितं निशम्य वानराऽधिनाथ आप शं तदा, स रामदूत आश्रयः ॥ २॥

सुदीर्घबाहुलोचनेन, पुच्छगुच्छशोभिना, भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ।

कृतौ हि कोसलाधिपौ, कपीशराजसन्निधौ, विदहजेशलक्ष्मणौ, स मे शिवं करोत्वरम्॥३॥

सुशब्दशास्त्रपारगं, विलोक्य रामचन्द्रमाः, कपीश नाथसेवकं, समस्तनीतिमार्गगम्।

प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति, प्रलम्बबाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत्, स्वकार्यसाधकः प्रभुः॥४॥

प्रचण्डवेगधारिणं, नगेन्द्रगर्वहारिणं, फणीशमातृगर्वहृद्दृशास्यवासनाशकृत्।

विभीषणेन सख्यकृद्विदेह जातितापहृत्, सुकण्ठकार्यसाधकं, नमामि यातुधतकम्॥५॥

नमामि पुष्पमौलिनं, सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं, किरीटकुण्डलान्वितम्।

सुपुच्छगुच्छतुच्छलंकदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र-सर्ववंशनाशकम्॥६॥

रघूत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रीकाप्रदर्शकम्।

विदेहजातिशोकतापहारिणम् प्रहारिणम् सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्॥७॥

नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहा यता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत्स्वकृत्यतः।

सुकण्ठ आप तारकां रघूत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम्॥८॥

इमं स्तवं कुजेऽह्नि यः पठेत्सुचेतसा नरः कपीशनाथसेवको भुनक्तिसर्वसम्पदः।

प्लवङ्गराजसत्कृपाकताक्षभाजनस्सदा न शत्रुतो भयं भवेत्कदापि तस्य नुस्त्विह॥९॥

नेत्राङ्गनन्दधरणीवत्सरेऽनङ्गवासरे। लोकेश्वराख्यभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतम् ॥ १०॥

ॐ इति श्री हनुमत्ताण्डव स्तोत्रम्॥

हनुमान तांडव स्तोत्र पाठ की विधि

हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ सही विधि से करने पर अधिक फलदायी होता है:

  • ब्रह्म मुहूर्त (सुबह 4-6 बजे) या सूर्योदय के समय उठें।
  • स्नान कर स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें।
  • शांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
  • सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, फल और लड्डू प्रसाद अर्पित करें।
  • हनुमान चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र के साथ तांडव स्तोत्र का पाठ करें (कम से कम 1, 3, 7 या 11 बार)।
  • पाठ के बाद हनुमान आरती करें और प्रसाद वितरित करें।
  • मंगलवार व्रत रखकर पाठ करने से विशेष लाभ होता है।

हनुमान तांडव स्तोत्र के पाठ से लाभ

  • भय, शोक और संकटों का नाश होता है।
  • शत्रु और नकारात्मक शक्तियां (भूत-प्रेत) दूर होती हैं।
  • शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है।
  • मन को शांति और आध्यात्मिक विकास मिलता है।
  • व्यापार, नौकरी, कोर्ट केस में सफलता प्राप्त होती है।
  • विशेष रूप से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या में राहत मिलती है, क्योंकि हनुमान जी शनि दोष निवारक हैं।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, मंगलवार को यह स्तोत्र पढ़ने से ग्रह बाधाएं कम होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। श्रद्धा से पाठ करें, तो हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

