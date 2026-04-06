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कुंडली में शनि अशुभ हो या चल रही हो साढ़े साती, तो हनुमान जी के इस स्तोत्र का करें पाठ, कष्टों से मिलेगी मुक्ति

Apr 06, 2026 12:18 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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कुंडली में शनि जब भारी होता है या शनि की महादशा, अंतर्दशा और साढ़ेसाती चल रही होती है, तब व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर पर अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे समय में संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी विधि।

कुंडली में शनि अशुभ हो या चल रही हो साढ़े साती, तो हनुमान जी के इस स्तोत्र का करें पाठ, कष्टों से मिलेगी मुक्ति

शनि देव कर्मों के फलदाता माने जाते हैं। जब कुंडली में शनि भारी होता है या साढ़ेसाती, ढैया, महादशा-अंतर्दशा चल रही होती है, तब व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अनेक कष्ट आते हैं। ऐसे समय में संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का नियमित पाठ करना अत्यंत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। हनुमान जी को रुद्रावतार कहा जाता है और शनिदेव ने स्वयं हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। संकट मोचन हनुमान स्तोत्र को हनुमानाष्टक भी कहते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से शनि का प्रकोप शांत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।

शनि दोष और साढ़ेसाती में क्यों जरूरी है हनुमान स्तोत्र?

शनि की साढ़ेसाती या ढैया के दौरान व्यक्ति को अकारण तनाव, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक हानि, नौकरी में अड़चन और मानसिक बेचैनी का सामना करना पड़ता है। चाणक्य नीति और ज्योतिष शास्त्र दोनों में हनुमान जी की भक्ति को शनि दोष निवारण का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय बताया गया है। संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से शनि के कष्ट कम होते हैं, क्योंकि यह स्तोत्र भक्ति, समर्पण और सकारात्मक कर्मों को बढ़ावा देता है।

शनि की पीड़ा और भय से मुक्ति

हनुमानाष्टक का पाठ करने से शनि का दुष्प्रभाव शांत होता है। साढ़ेसाती के दौरान आने वाले मानसिक तनाव, अनिद्रा, काम में देरी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए स्तोत्र पाठ से व्यक्ति नैतिक और शुद्ध कर्मों की ओर बढ़ता है, जिससे शनि प्रसन्न होते हैं। अज्ञात भय और असुरक्षा की भावना दूर होती है।

आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि

यह स्तोत्र हनुमान जी के अपार बल, वीरता और साहस का वर्णन करता है। नियमित पाठ से व्यक्ति में आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ती है। शनि की अवधि में जो लोग हताश और निराश हो जाते हैं, उन्हें यह स्तोत्र नई ऊर्जा और हिम्मत प्रदान करता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ

हनुमान स्तोत्र में रोग नाश की प्रार्थना है। शनि के कारण होने वाली लंबी बीमारियां, जोड़ों का दर्द, मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों से राहत मिलती है। पाठ से मन एकाग्र होता है, नींद अच्छी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

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कार्य क्षेत्र और जीवन में सफलता

शनि की दशा में अक्सर काम रुक जाते हैं, नौकरी में समस्या आती है या मुकदमेबाजी चलती है। हनुमान स्तोत्र का पाठ करने से रुके हुए काम गति पकड़ते हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ती है। हनुमान जी को विजयी स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका स्तोत्र पाठ व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है।

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पाठ करने का सबसे अच्छा समय और विधि

शनिवार: शनिदेव का दिन होने से विशेष फलदायी।

मंगलवार: हनुमान जी का दिन, इसलिए अत्यंत शुभ।

सूर्यास्त के बाद: शाम का समय शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है।

विधि: स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। लाल या पीला आसन बिछाएं। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का 7, 11 या 21 बार पाठ करें। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करें और चने की दाल, गुड़ या लाल मिर्च का दान करें।

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नियमित श्रद्धा और विश्वास से इस स्तोत्र का पाठ करने से शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति, सुख तथा सफलता आती है। हनुमान जी संकट मोचन हैं, उनकी भक्ति से कोई भी संकट दूर हो जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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