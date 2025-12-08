मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय

संक्षेप: मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना का माना जाता है। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। मान्यता है कि सही विधि से पूजा करने पर हनुमान जी जीवन के संकट दूर करते हैं।

मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना का माना जाता है। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। मान्यता है कि सही विधि से पूजा करने पर हनुमान जी जीवन के संकट दूर करते हैं, बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं और मन में मजबूती प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को कुछ विशेष उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के आसान उपाय-

हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हर व्यक्ति को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को एक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।

श्री राम के नाम का सुमिरन करें हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नित्य राम नाम का सुमिरन करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। राम नाम का सुमिरन करने में भी कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप कभी भी कहीं भी राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं।

बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ शत्रु बाधा, कोर्ट केस, मानसिक तनाव या ग्रहों की अशांति हो तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड या बजरंग बाण पढ़ना बहुत प्रभावी माना गया है।

हनुमान जी को चोला चढ़ाएं हनुमान जी को चोला चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

गुड़-चने का भोग लगाएं हनुमान जी को गुड़ और भुने चने का प्रसाद बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बढ़ती है।

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं मंगलवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह उपाय राहु-कुल दोष और नकारात्मक विचारों को शांत करता है।

गरीबों को भोजन या फल का दान करें हनुमान जी सेवा और विनम्रता के प्रतीक हैं। इसलिए मंगलवार के दिन भोजन, केला, चना या लाल कपड़ा दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है।

मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाएं जीवन में अड़चनें बहुत आ रही हों तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल झंडा चढ़ाना बेहद प्रभावी उपाय है।