Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़hanuman ji tuesday simple puja vidhi remedies to get blessing and relief from problems
मंगलवार को करें ये उपाय, हनुमान जी की बरसेगी कृपा, पल में संकट काटेंगे संकटमोचन

मंगलवार को करें ये उपाय, हनुमान जी की बरसेगी कृपा, पल में संकट काटेंगे संकटमोचन

संक्षेप:

मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष उपाय करने से शनि दोष, राहु-केतु की पीड़ा, भूत-प्रेत बाधा और जीवन की हर परेशानी दूर होती है। मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को साहस, सुरक्षा और सफलता मिलती है।

Feb 02, 2026 06:55 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों के संकटों को पल भर में दूर कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष उपाय करने से शनि दोष, राहु-केतु की पीड़ा, भूत-प्रेत बाधा और जीवन की हर परेशानी दूर होती है। मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को साहस, सुरक्षा और सफलता मिलती है। आइए जानते हैं मंगलवार को करने वाले 6 प्रमुख उपाय, जो हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार की सुबह हनुमान मंदिर जाएं

मंगलवार की सुबह स्नान करके लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर में प्रवेश करते ही दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा के पाठ से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में सिंदूर, लाल फूल, लड्डू या चमेली का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं। मंदिर के बाहर पीपल या बरगद के नीचे हनुमान जी को जल अर्पित करें। इस उपाय से शनि और राहु का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुरक्षा का भाव बना रहता है।

श्री राम नाम का सुमिरन करें

हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है श्री राम नाम का सुमिरन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति नित्य 'राम-राम' या 'श्री राम जय राम जय जय राम' का जप करता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। राम नाम का जप करने में कोई विशेष नियम नहीं है। आप कहीं भी, कभी भी राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं। मंगलवार को इस जप को 108, 1008 या जितना संभव हो उतने बार करें। इससे मन की शांति, भय से मुक्ति और संकटों का नाश होता है। राम नाम हनुमान जी का सबसे प्रिय नाम है, इसलिए इस उपाय से वे तुरंत प्रसन्न होते हैं।

हनुमान जी को चोला चढ़ाएं

हनुमान जी को चोला चढ़ाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर लाल या केसरिया चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। चोला चढ़ाते समय 'ॐ हं हनुमते नमः' या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शनि दोष, बुरी नजर और तंत्र-मंत्र से रक्षा करता है। नियमित रूप से चोला चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है।

हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ

मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करने से शनि, राहु-केतु और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। बजरंग बाण का पाठ संकटमोचन हनुमान जी को प्रसन्न करता है और शत्रु भय से मुक्ति देता है। सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। मंगलवार को इनमें से किसी एक का पाठ 7, 11 या 21 बार करें। पाठ के दौरान रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला का उपयोग करें। इससे मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

अतिरिक्त उपाय और सावधानियां

हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार को लाल कपड़े पहनें, लाल चंदन का तिलक लगाएं और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाकर लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को लाल या केसरिया ध्वज चढ़ाएं। मंगलवार को मीठा और सात्विक भोजन करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को साफ रखें और रोजाना दीपक जलाएं। इन उपायों को श्रद्धा से अपनाने से हनुमान जी की कृपा बरसती है और जीवन के संकट पल में कट जाते हैं।

मंगलवार को हनुमान जी के ये उपाय अपनाएं, तो शनि दोष, ग्रह बाधा और जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। हनुमान जी संकटमोचन हैं, उनकी कृपा से जीवन सुखमय और सफल बनता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
tuesday shubh muhurat Hanuman chalisa
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने