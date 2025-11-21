शनिवार को करें हनुमान जी के ये खास उपाय, शनि के अशुभ प्रभावों से मिलेगी मुक्ति

संक्षेप: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करने से शनि दोष शांत होता है और कष्ट दूर होने लगते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करने से शनि दोष शांत होता है और कष्ट दूर होने लगते हैं। हनुमान जी को शनि का संकटमोचक कहा गया है, इसलिए शनिवार को किए गए उनके उपाय बेहद प्रभावी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी सच्ची भक्ति और सरल मन से किए गए उपायों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को उनकी शरण में जाना, समस्याओं को हल्का करने और मन को शांत रखने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं, शनिवार के दिन क्या उपाय करें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हनुमान जी के मंदिर जाएं- शनिवार की सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें।

श्री राम के नाम का सुमिरन करें- हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नित्य राम नाम का सुमिरन करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। राम नाम का सुमिरन करने में भी कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप कभी भी कहीं भी राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं।

हनुमान जी को चोला चढ़ाएं- हनुमान जी को चोला चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का करें पाठ- शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि नियमित पाठ करने से शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मन शांत होता है और जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं- शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और “ॐ शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें। लेकिन ध्यान रखें- पीपल को जल केवल सुबह अर्पित किया जाता है, शाम को सिर्फ दीपक जलाया जाता है।