शनिवार को करें हनुमान जी के ये खास उपाय, शनि के अशुभ प्रभावों से मिलेगी मुक्ति

शनिवार को करें हनुमान जी के ये खास उपाय, शनि के अशुभ प्रभावों से मिलेगी मुक्ति

संक्षेप:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करने से शनि दोष शांत होता है और कष्ट दूर होने लगते हैं।

Fri, 21 Nov 2025 11:04 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करने से शनि दोष शांत होता है और कष्ट दूर होने लगते हैं। हनुमान जी को शनि का संकटमोचक कहा गया है, इसलिए शनिवार को किए गए उनके उपाय बेहद प्रभावी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी सच्ची भक्ति और सरल मन से किए गए उपायों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को उनकी शरण में जाना, समस्याओं को हल्का करने और मन को शांत रखने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं, शनिवार के दिन क्या उपाय करें-

हनुमान जी के मंदिर जाएं- शनिवार की सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें।

श्री राम के नाम का सुमिरन करें- हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नित्य राम नाम का सुमिरन करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। राम नाम का सुमिरन करने में भी कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप कभी भी कहीं भी राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं।

हनुमान जी को चोला चढ़ाएं- हनुमान जी को चोला चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का करें पाठ- शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि नियमित पाठ करने से शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मन शांत होता है और जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं- शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और “ॐ शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें। लेकिन ध्यान रखें- पीपल को जल केवल सुबह अर्पित किया जाता है, शाम को सिर्फ दीपक जलाया जाता है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
