रावण के दरबार में पहुंचते ही क्यों हैरान रह गए थे हनुमान जी? पढ़ें रोचक किस्सा
शास्त्रों में वर्णित है कि पवनपुत्र हनुमान जानते थे कि रावण एक अधर्मी और राक्षस है, फिर भी उसके कुछ गुणों ने उन्हें चकित कर दिया था। जानें आप भी।
हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को है। दशहरा के दिन रावण के पुतलों का दहन करने की परंपरा है। यह पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब हनुमान जी उनका पता लगाने लंका गए थे। लंका में उन्होंने रावण को न सिर्फ अपनी शक्तियों से भयभीत किया था, बल्कि उसके तेज भी प्रभावित हुए थे। पौराणिक कथाओं (विशेषकर वाल्मीकि रामायण) के अनुसार, हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो वे रावण के वैभव, उसके रूप और उसकी शक्ति को देखकर कुछ क्षणों के लिए आश्चर्यचकित हुए थे। सुंदरकांड में इस प्रसंग का वर्णन मिलता है।
वाल्मीकि रामायण में लिखा है 'तेजसा तस्य मोहितः' जिसका सामान्य अर्थ है कि उसके तेज से मोहित हो गए। रावण के दरबार में जब हनुमान जी पहुंचे तो उसके तेज से चकित हो गए। शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि रावण से बड़ा कोई बलशाली नहीं है। इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। रावण से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। कुल को देखें तो बहुत उत्तम कुल में जन्म लिया है। प्रभाव में देखें तो रावण बहुत ही प्रभावशाली था।
चौपाई है:
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता॥
देखि प्रताप न कपि मन संका। जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका॥
यह चौपाई श्रीरामचरितमानस के सुंदरकांड से ली गई है। यह प्रसंग तब का है जब हनुमान जी लंका में रावण की सभा में उपस्थित हैं। चौपाई का सरल अर्थ है कि देवता और दिकपाल हाथ जोड़े हुए अत्यंत विनम्रता और भय के साथ रावण के दरबार में खड़े हैं। वे सब सहम कर रावण की भौं यामी भृकुटी का संकेत ताक रहे हैं, यानी वे देख रहे हैं कि वह किस गुस्से या मूड में है। लेकिन रावण का ऐसा भयंकर प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी भय, डर या शंका नहीं हुई। वे सभा में ऐसे निडर और निश्चिंत खड़े थे।
रावण की असीम शक्तियों से हनुमान जी हुए थे प्रभावित:
पौराणिक कथाओं के अनुसार, हनुमान जी जब रावण के महल में प्रवेश किया, तो उन्होंने लंका की भव्यता, रावण का तेजस्वी रूप, उसकी कांति और लंका की अप्रतिम समृद्धि देखकर हैरान रह गए थे। हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि रावण में कितना अद्भुत तेज और पराक्रमी है। वे रावण के भव्य व्यक्तित्व और उसकी असीम शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित हुए थे।
रावण का सारा तेज व्यर्थ हो गया:
वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है जिसमें लिखा है: अगर इस राजा में अधर्म नहीं होता, तो यह स्वर्ग का राजा बनने के योग्य था। अगर यह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता, तो देवराज इंद्र सहित पूरी सृष्टि भी इसकी रक्षा करती।" यानी हनुमान जी उसके गुणों के प्रशंसक तो बने, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उसके अधर्म और अहंकार के कारण उसका विनाश तय है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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