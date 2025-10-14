हनुमान जी की पूजा दिवाली से एक दिन पहले क्यों होती है, जानें इस साल क्या मुहूर्त है

दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा का विधान है। दिवाली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन अधिकतर लोग घरों में हनुमान जी मूर्ति लाकर उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति लाकर घर में एक चौकी पर रखकर उन्हें गुलाब की फूलमाला अर्पित करते हैं और फिर हनुमान जी को पान अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को पुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर नेगेटिव शक्तियां एक्टिव रहती हैं, इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा इसलिए भी की जाती है कि इस दिन हनुमान जी का जन्महुआ था। मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु राम ने उनको वरदान दिया कि अमावस्या पर दीपोत्सव से पूर्व उनके प्रिय भक्त हनुमान की पूजा की जाएगी।