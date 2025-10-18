Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Hanuman ji prasann karne ke liye Shaniwar ko karein Hanuman Chalisa ka shatbar path
शनिवार को करें हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी होंगे प्रसन्न, मनोकामना होगी पूरी, जानें कितनी बार पढ़ने का बताया है लाभ

संक्षेप: Hanuman ki kripa: शनिवार, मंगलवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। इससे हनुमानजी की कृपा मिलती है। हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी चाहिए, इसको लेकर भी हनुमान चालीसा में ही जवाब लिखा है।

Sat, 18 Oct 2025 05:49 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
शनिवार, मंगलवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। इससे हनुमानजी की कृपा मिलती है। हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी चाहिए, इसको लेकर भी हनुमान चालीसा में ही जवाब लिखा है। हनुमान चालीसा जो पढ़ता है वो किसी बंधन में नहीं रहता। वो बंदी नहीं रहता आजाद हो जाता है। इसके अलावा हनुमान जी किन लोगों का साथ देते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी हनुमान चालीसा में ही मिलती है। इसलिए सच्चे मन से शनिवार और मंगलवार को तो जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यहां पढ़ें हनुमान चालीसा की ये चैपाई, जो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद दिलाएंगी।

जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदि महा सुख होई

हनुमान चालीसा में एक दोहा है , जिससे पता चलता है कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए और इसके पाठ से क्या लाभ मिलेता है। इस चौपाई में लिखा है किजो हनुमान चालीसा का सतबार पाठ करेगा, यानी 100 बार पाठ करेगा, वो किसी बंधन में नहीं रहेगा और वो उसे महासुख मिलेगा।

शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जग वंदन

हनुमान चालीसा की इस चौपाई में हनुमान जी के बारे में बताा गया है। इस चौपाई में लिखा है कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, केसरी नंदन हैं। आपके पराक्रम और यश को संसार में कोई नहीं जान सकता है, आपके यश का पूरा संसार वंदन करता है।

महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी

इस चौपाई में लिखा है कि हनुमान जी किसके संगी साथी हैं। हनुमान जी उन लोगों को साथ देते हैं जिनकी बुद्धि सही है। हनुमान जी की पूजा से कुमति की बुद्धि भी सही हो जाती है। हनुमान जी महावीर है और विक्रम बजरंगी हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
