जब हनुमान ने गुरु दक्षिणा देनी चाही, तो सूर्य ने मना कर दिया, तब हनुमान ने क्या किया?
हनुमान बड़े हुए, तो उन्हें सूर्यों से ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा गया। हनुमान जी ने उनसे काफी कुछ सीखा और सूर्य को गुरु दक्षिणा देनी चाही तो सूर्यने मना कर दिया
हनुमान बड़े हुए, तो उनकी शिक्षा की बात सामने आई। उनके माता-पिता अंजना और केसरी ने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए समस्त वेदों के ज्ञाता सूर्य के पास भेजा। हनुमान ने सूर्य से निवेदन किया कि वे उनका शिष्य बनना चाहते हैं। सूर्य ने कहा कि उनके लिए एक क्षण भी रुकना संभव नहीं है। वे निरंतर गतिमान हैं। हां, यदि वे उनकी गति से चलते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकें, तभी उन्हें उनका गुरु बनना स्वीकार होगा। हनुमान ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वे सूर्य के सम्मुख मुख करके पीछे की ओर उड़ने लगे। यह उनका गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव था। हनुमान की पीछे की ओर चलते हुए शिक्षा ग्रहण करने की यात्रा सूर्य नमस्कार का आधार बनी।
एक अन्य कथा के अनुसार शिक्षा पूर्ण होने पर जब हनुमान ने गुरु दक्षिणा देनी चाही, तो सूर्य ने मना कर दिया, तब हनुमान ने सूर्य को गुरु दक्षिणा के रूप में विभिन्न मुद्राओं द्वारा अपना नमस्कार अर्पित किया, जो सूर्य नमस्कार के रूप में जाना गया।
आगे चलकर ऋषि कण्व ने सूर्य नमस्कार को साधना का रूप दिया। इसके बारह आसनों के साथ बारह मंत्र जोड़े। ये आसन हैं- प्रणामासन, हस्तउत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तउत्तानासन और ताड़ासन। इसके प्रत्येक चरण का अलग सूर्य मंत्र है :
ओम सूर्याय नम: - यहां सूर्य को अंधकार दूर करने वाले ईश्वर के रूप में मानकर उनकी स्तुति इस भाव से की जाती है कि हमारे जीवन से भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो।
ओम मित्राय नम: - इस मंत्र से सूर्य को मित्र भाव से प्रणाम किया जाता है। यही मित्र भाव हमारा सबके प्रति रहना चाहिए।
ओम रवये नम: - जो स्वयं प्रकाशवान होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। वही प्रकाश हमें भी प्राप्त हो।
ओम भानवे नम: - भौतिक स्तर पर गुरु के रूप में सूर्य हमारे सभी भ्रम को दूर करें।
ओम खगाय नम: - यानी आकाशगामी सूर्य को प्रणाम, जो समय का ज्ञान करवाते हैं।
ओम पूष्णे नम: - हमारा सभी प्रकार से पोषण करने वाले सूर्य देव हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें।
ओम हिरण्यगर्भाय नम: - प्रदीप्त अंडे के समान और सूर्य की तरह तेजस्वी ईश्वर को प्रणाम।
ओम मरीचये नम: - हमें जीवन की मृग मरीचिकाओं से बचाने वाले सूर्य देव को प्रणाम।
ओम आदित्याय नम: - अदिति सुत को प्रणाम।
ओम सवित्रे नम: - हमें जाग्रत करने वाले उगते हुए सूर्य देव को नमस्कार।
ओम अर्काय नम: - संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत को प्रणाम।
ओम भास्कराय नम: - जीवन के मुक्ति मार्ग को प्रकाशित करने वाले आत्मज्ञान के प्रतीक सूर्य को प्रणाम।
अरुण कुमार जैमिनि
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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