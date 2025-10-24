Hindustan Hindi News
हनुमान जी को करें प्रसन्न, शनिवार को करें सुदंरकांड पाठ, इन दोहों से पाएंगे सफलता

संक्षेप:  sundarkand path: हनुमान जी की अराधना के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत उत्तम माना गया है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के हर दोहे और चौपाई में एक रहस्य छिपा है, जिसे अगर हमने जान लिया तो हम सभी का जीवन सफल हो जाएगा।

Fri, 24 Oct 2025 02:28 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हनुमान जी की अराधना के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत उत्तम माना गया है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के हर दोहे और चौपाई में एक रहस्य छिपा है, जिसे अगर हमने जान लिया तो हम सभी का जीवन सफल हो जाएगा। इन दोहे के पाठ से ना केवल हनुमान जी की कृुपा हमें मिलती है, बल्कि जीवन में भी कई चीजों को लेकर हमारा मार्गदर्शन होता है। इसलिए हर शनिवार और मंगलवार को हमें सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यहां पढ़ें सुंदरकांड के वो दोहे जिनसे आप जीवन में न केवल एक अच्छे इंसान बनते हैं, बल्कि आप सफल भी होते हैं।

काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत॥

इस दोहे में कहा गया है कि हमें काम, क्रोध, मद, लालच, लोभ नहीं करना चाहिए। ये सभी नरक के रास्ते बताए गए हैं, इसलिए हमें इन सभी बुराइयों को त्याग करना चाहिए। इन बुराईयों को छोड़कर भगवान श्रीराम का भजन करना चाहिए। ऐसे में शनिवार के दिन इस दोहे का पाठ लाभ पहुंचाता है। इस तरह आप जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। इन नरक के रास्ते को छोड़कर आप जीवन में सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥

इस दोहे में लंका की रक्षा करने वाली द्वारपालिका का सामना जब हनुमान जी से होता है, तो वह कहती है,आप अयोध्या के राजा श्रीराम को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश कर अपने सार काम पूरे कीजिए। जो भी भक्त श्रीराम का ध्यान करते हैं हुए काम करता है, उसके लिए विष यानी समस्या अमृत के समान यानी आसान हो जाती है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अगर आपको समुद्र पार करना है, तो वह गाय के खुर के बराब लगने लगता है और अग्नि में ठंडक आ जाती है। इस प्रकार भगवान राम के नाम महत्व बताया गया है । इसलिए अगर कभी भी किसी बड़े काम को करने जाएं तो इस दोहे को अच्छे से स्मरण करें, आपकी सफलता जरूर मिलेगी।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
