हनुमान जी को करें प्रसन्न, शनिवार को करें सुदंरकांड पाठ, इन दोहों से पाएंगे सफलता

हनुमान जी की अराधना के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत उत्तम माना गया है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के हर दोहे और चौपाई में एक रहस्य छिपा है, जिसे अगर हमने जान लिया तो हम सभी का जीवन सफल हो जाएगा। इन दोहे के पाठ से ना केवल हनुमान जी की कृुपा हमें मिलती है, बल्कि जीवन में भी कई चीजों को लेकर हमारा मार्गदर्शन होता है। इसलिए हर शनिवार और मंगलवार को हमें सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यहां पढ़ें सुंदरकांड के वो दोहे जिनसे आप जीवन में न केवल एक अच्छे इंसान बनते हैं, बल्कि आप सफल भी होते हैं।

काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत॥

इस दोहे में कहा गया है कि हमें काम, क्रोध, मद, लालच, लोभ नहीं करना चाहिए। ये सभी नरक के रास्ते बताए गए हैं, इसलिए हमें इन सभी बुराइयों को त्याग करना चाहिए। इन बुराईयों को छोड़कर भगवान श्रीराम का भजन करना चाहिए। ऐसे में शनिवार के दिन इस दोहे का पाठ लाभ पहुंचाता है। इस तरह आप जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। इन नरक के रास्ते को छोड़कर आप जीवन में सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।