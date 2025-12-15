Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Hanuman ji Ki Puja Kaise Karein Know Puja Vidhi Niyam Rules and Regulations
हनुमान जी की पूजा कैसे करें? यहां जानें संपूर्ण पूजा विधि और नियम

हनुमान जी की पूजा कैसे करें? यहां जानें संपूर्ण पूजा विधि और नियम

संक्षेप:

हनुमान जी को कलयुग के सबसे जागृत, शक्तिशाली और कृपालु देवता माना गया है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी उपासना करता है, बजरंगबली उसकी हर परेशानी को दूर कर देते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से किस्मत के बंद पड़े द्वार भी खुल जाते हैं।

Dec 15, 2025 11:32 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

हनुमान जी को कलयुग के सबसे जागृत, शक्तिशाली और कृपालु देवता माना गया है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी उपासना करता है, बजरंगबली उसकी हर परेशानी को दूर कर देते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से किस्मत के बंद पड़े द्वार भी खुल जाते हैं। जब जीवन में हर रास्ता मुश्किल नजर आने लगता है, तब सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने से ही मन में नई आशा, साहस और ऊर्जा का संचार हो जाता है। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, समर्पण और अटूट निष्ठा का भी आदर्श हैं। जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है, उनके जीवन से भय, नकारात्मकता और असफलता स्वतः दूर होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलने लगती है और जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। बजरंगबली अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं और उन्हें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और मानसिक शांति का आशीर्वाद देते हैं। कलयुग में जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ हनुमान जी की भक्ति करता है, वह न केवल संकटों से सुरक्षित रहता है, बल्कि उसका भाग्य भी निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता है। हनुमान जी सच्चे भक्तों के रक्षक, सहायक और जीवन पथ के मार्गदर्शक माने जाते हैं। आइए जानते हैं, हनुमान जी की पूजा कैसे करें…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूजा विधि- प्रातः स्नान कर स्वच्छ लाल या साधारण वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ रखें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और मन को शांत करें। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, फिर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके बाद लाल फूल, अक्षत और धूप अर्पित करें। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और श्रद्धा से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में गुड़-चना, बूंदी या लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान जी की आरती कर परिवार की सुख-शांति, बल और निर्भयता की कामना करें।

read moreये भी पढ़ें:
2026 का पहला महीना इन राशियों को देगा शुभ फल, जीवन में होंगे बड़े बदलाव

नियम- हनुमान जी की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। पूजा के दिन ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें तथा मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। पूजा से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि जरूरी है, इसलिए स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा के दौरान मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या नकारात्मक विचार न रखें। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और उन्हें तुलसी या केतकी के फूल न चढ़ाएं। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद भोग स्वयं ग्रहण करने से पहले प्रसाद सभी में बांटें और गरीबों व जरूरतमंदों को दान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने