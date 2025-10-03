Hanuman ji ki milegi kripa shaniwar aur mangalwar ko kaein sundarkand ke in dohon ka path शनिवार के दिन करें सुंदरकांड के इन दोहों का पाठ, मिलेगी हनुमान जी की कृपा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
शनिवार के दिन करें सुंदरकांड के इन दोहों का पाठ, मिलेगी हनुमान जी की कृपा

रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी से जुड़ी कई बाते बताई गई हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के आराध्य भगवान श्रीराम हैं। कहा भी गया है कि 'यत्र-यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकान्जलि। वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तक॥ इसका अर्थ है कि कलियुग में जहां-जहां भगवान श्रीराम की कथा-कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमानजी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा के दौरान भगवान राम की भी पूजा बहुत जरूरी है। यहां सुंदरकांड के कुछ दोहों को बता रहे हैं, जिनसे हनुमान जी की शक्ति और बुद्धि के बारे में पता चलता है। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए हमें मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

जात पवनसुत देवन्ह देखा। जानैं कहुं बल बुद्धि बिसेषा

सुरसा नाम अहिन्ह कै माता। पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता॥

देवताओं ने जब हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने के लिए जाते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हनुमान जी की परीक्षा ली जाए। इसको लेकर उन्होंने सुरसा, जो कि नाग जाति की माता थी, उन्हें भेजा। ऐसे में जानें हनुमान जी ने उनसे क्या कहा-

आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा। सुनत बचन कह पवनकुमारा॥

राम काजु करि फिरि मैं आवौं। सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं॥

तब तव बदन पैठिहउँ आई। सत्य कहउँ मोहि जान दे माई॥

यहां हनुमान जी की भक्ति और चतुराई का प्रमाण मिलता है, जब सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका और कहा कि आज देवों ने मुझे भोजन दिया है, ऐसे में हनुमान जी ने अपना रास्ता रोकने वाली सुरसा से कहा कि आज मैं अपने आराध्य भगवान श्री राम का काम करने के लिए जा रहा हूं, मुझे माता सीता का पता लगाना है। जब मैं वापस यह कार्य करके वापस आऊंगा,और भगवान राम को माता सीताजी की खबर सुनाऊंगा। तब मैं खुद आपके मुख में प्रविष्ट होऊंगा। उन्होंने सुरसा से कहा , तब मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूं।