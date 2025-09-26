शनिवार के दिन करें सुंदरकांड का पाठ, इन दोहों से हर मुश्किल हो जाएगी आसान , मिलेगी हनुमान जी की कृपा

Hanuman Ji Sundar kand Path: शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में कई ऐसे दोहे हैं, जिन्हें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी बड़ी सी बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी।

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदयं राखि कोसलपुर राजा॥ गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥1॥ इस दोहे का अर्थ है कि अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथजी की जो भक्ति करता है। उनको अपने मन मंदिर में बसाता है, उसके सबकाम आसानी से पूरे हो जाते हैं। इस दोहो में कहा हया है कि मन में भगवान श्री राम को याद करो और नगर में प्रवेश करके सब काम करें, जो ऐसा करता है, उसके लिए विष अमृत बन जाता है, दुश्मन दोस्त लगने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में ठंड आ जाती है।