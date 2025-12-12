हनुमान जी के सामने शनिवार को जलाएं इस तेल का दीपक, पूरी होगी ये मनोकामनाएं!

संक्षेप: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बजरंगबली के सामने लोग सरसों, घी आदि के दीपक जलाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस उपाय से भक्त की कुछ विशेष मनोकामनाएं पूरी होती है।

हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह-तरह के उपाय करता है। कोई मंगलवार या शनिवार मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, तो कोई उन्हें प्रसन्न करने के लिए रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। शास्त्रों और पुराणों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई तरीके बताए गए हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बेहद सरल तरीका और है- उनकी पूजा या उनके चरणों में दीपक जलाना।

चमेली के तेल का दीपक जलाने के फायदे हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक बहुत पसंद है। रोज उनके सामने में चमेली के तेल का दीपक जलाने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। साथ ही इससे मंगल से जुड़ी दिक्कतें कम होने लगती है। 2. इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में मंगल तीसरे, छठवें , आठवें और बारहवें घर में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को भी चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। इससे इस समस्या से निजात मिल जाता है। साथ ही मंगल दोष से भी छुटकारा मिलता है।

3. जिन महिलाओं की कुंडली में मंगल दोष हो, तो उन्हें भी रोज हनुमान जी के चरणों में चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इससे वैवाहिक जीवन की रुकावटें दूर हो सकती हैं।

4. हनुमान जी के चरणों में चमेली के तेल का दीपक जलाने से अटके, बिगड़े हुए काम और कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती है।

5. इतना ही नहीं इस उपाय से जातक के अंदर से नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है।

6. जिन लोगों की नई जॉब लगने में दिक्कत आ रही है, वो हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा इस उपाय से जीवन के कष्ट, क्लेश, नेगेटिविटी और बाधाएं दूर होती हैं।